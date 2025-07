El médico de 102 años que critica la dieta española: "Comer patatas es como tomar helado"

Se dice que la dieta mediterránea es una de las mejores en todo el mundo. Consiste en un patrón alimenticio basado en la cocina tradicional de los países que bordean el mar Mediterráneo, como España, Grecia, Italia y Francia. Frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos o aceite de oliva son algunos de esos alimentos.

¿Y si la dieta mediterránea o la dieta española no fuese la más adecuada? Al menos eso es lo que sostiene Jeff Scharffenberg, un médico de 102 años que vive en la zona azul de Loma Linda (Estados Unidos) y que asegura que "comer patatas en España es como comer helado".

"No sé si me gustan más las patatas o el arroz. Durante muchos años fue el arroz, pero ahora he cambiado de idea. Ahora pienso que mis favoritas son las patatas, pero existen algunos problemas con ellas".

Loma Linda es una comunidad de cristianos que vive en California y que tiene una esperanza de vida 10 años superior a la media estadounidense. El secreto lo encontramos en su forma de vida, mucho más saludable que en el resto del país.

¿Y cuál es el problema que tienen las patatas según este experto centenario? "Tienen un índice glucémico muy elevado", por lo que después de comerla, los niveles de glucosa en sangre suben rápidamente, aumentando el riesgo de sufrir algunas enfermedades: "son como el helado".

Las patatas y otros tubérculos forman parte de la dieta mediterránea, pero Jeff Scharffenberg admite que conoce a personas que ya no comen patatas por este motivo. Eso sí, determina que todavía hacen falta hacer muchos más estudios acerca de las patatas para determinar su verdadero inconveniente.

"Sí, tienen un índice glucémico alto, pero también varía dependiendo de con qué las acompañes en la comida y cómo las prepares". ¿Le hacemos caso a este médico de más de 100 años? ¿O seguimos comiendo patatas con lo buenas que están?