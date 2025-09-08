Una médica alerta del peligro de las siestas: "Tienes más riesgo de enfermar"

Se dice que la siesta es un hábito muy español, aunque lo cierto es que esta 'nap' es una costumbre inherente a los seres humanos y se suele practicar en todo el mundo. Ahora bien, no todas las siestas son igual de saludables, o al menos eso es lo que sostiene la médica Sara Martín en el último vídeo que ha publicado en sus redes sociales.

Las siestas excesivas esconden un peligro para la salud

"¿Sabías que la siesta dominguera de la que te acabas de despertar, cuanto más larga es, más engorda y más riesgo tienes de enfermar?", explica la médica en el vídeo en cuestión.

¿A qué se refiere esta especialista? Se dice que los sujetos, según varios estudios, si duermen más de 30 minutos, experimentaban subidas de tensión, alteraciones en el azúcar en sangre, hinchazón abdominar y mayor riesgo de infarto.

"El riesgo se ha visto en siestas de más de media hora y de más de 1 h, si lo realizas de forma frecuente, de vez en cuando no hay que alarmarse", dice la médica en la publicación.

De esta forma, claro que podemos dormir más de 30 minutos algún que otro día, pero esto no se puede convertir en un hábito porque acaba teniendo efectos negativos en nuestro organismo.

En resumen, la siesta puede ser un aliado perfecto para recuperar energía y mejorar el rendimiento, siempre y cuando se haga con moderación. Expertos recomiendan mantenerla entre 15 y 30 minutos, ya que este rango permite descansar sin entrar en fases de sueño profundo, evitando despertar con sensación de cansancio.

Por otro lado, las siestas cortas están asociadas a una mayor concentración, mejor memoria y menos estrés, pero si estas siestas se alargan sin control, puedes ver aumentado el riesgo de problemas cardiovasculares, metabólicos y de peso: "engordar es uno de los peligros".