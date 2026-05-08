FAMOSOS
'El Mecos' de 'Aída' da un giro inesperado a su vida: así se encuentra ahora Adrián Gordillo tras arruinarse
El actor confesó en diciembre estar en la ruina
Con el tiempo hemos visto cómo muchas figuras públicas que durante años disfrutaron de fama, éxito y una buena situación económica han terminado atravesando momentos muy difíciles, llegando incluso a la ruina.
En diciembre, Adrián Gordillo, el intérprete que dio vida a 'El Mecos' en 'Aída', confesó que actualmente vive una realidad muy distinta a la vida de lujos que llevaba hace apenas unos años.
Según explicó en el programa 'El tiempo justo', el madrileño comparte una habitación de apenas 15 metros cuadrados con su hermano en una vivienda en la que conviven cinco personas, y aseguró que lo estaba pasando muy mal, ya que no tiene dinero ni siquiera para comer.
En esa misma entrevista, el actor llegó a pedir ayuda de forma pública para poder salir adelante: "La ruina llega cuando no hay dinero ni trabajo. Yo no quiero dinero, quiero trabajo para tener ese dinero (...) He pasado de tener un Goya y mil amigos a no tener nada, a que nadie me apoye".
Gordillo también se refirió a su situación familiar, especialmente a su hijo y a las dificultades para mantener su estabilidad económica: "No le he podido pasar la manutención cuando yo no he tenido dinero".
Ahora, casi medio año después, Leticia Requejo ha ofrecido una actualización sobre la situación del actor, apuntando a una notable mejoría en su estado actual.
La periodista ha explicado que Gordillo tomó la decisión de iniciar una nueva etapa vital: "Ha estado tres meses cuidándose, rehabilitándose y ha decidido empezar de cero". Según ha detallado, durante este tiempo no habría estado solo, ya que ha contado con el apoyo de compañeros de profesión que han estado pendientes de su evolución.
Requejo ha lanzado un mensaje esperanzador, asegurando que "ahora mismo está muchísimo mejor y podemos decir que está en un buen momento, que está empezando a vivir y con ganas de comerse la vida".
- Ya es oficial: El BOE confirma la ayuda de 100 euros para propietarios de perros en esta comunidad de España
- Ya es oficial: La DGT cambia las normas y confirma el carné de conducir categoría B para los menores de 18 años que cumplan una serie de requisitos
- Ya es oficial: La UE cambia las normas y permitirá limitar las prestaciones sociales a los ciudadanos que no cumplan con estas condiciones
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- Multado con 200 euros un conductor que iba a la velocidad permitida y conducía solo: la Guardia Civil avisa a los conductores por esta infracción
- El paseo marítimo más bonito de Catalunya está a una hora de Barcelona: reconocido por National Geographic, con vistas panorámicas al Mediterráneo y playas de arena fina y agua cristalina
- Sebastián Ramírez, abogado laboralista: 'No entregues la baja voluntaria, presenta el autodespido
- Max Sandí, experto en mascotas: 'El 'no' más efectivo es el que menos se utiliza