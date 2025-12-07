Dos mecánicos revelan la marca de motos del momento: "Es un éxito"

No es nada sencillo encontrar la moto ideal, a pesar de que hay muchos modelos disponibles en el mercado. Una de las principales dificultades que los ciudadanos se encuentran en el concesionario es que el vehículo cumpla con todas las necesidades.

Aunque al final todas las personas buscan una moto fiable y que en el fututo no tenga problemas en el motor o en cualquiera otra parte. Por este motivo, dos mecánicos han revelado en TikTok la marca de motos del momento.

Los expertos empiezan diciendo que se trata de la marca Honda, especialmente por el modelo NC750X. "Es un éxito de ventas", afirmaron. El principal motivo que destacaron es que "es una moto muy cómoda y práctica".

Asimismo, revelaron los cinco motivos por los que todos los conductores deberían comprarse este modelo de Honda, cuyo precio en el mercado es de 9.850 euros. El primero de ellos es su altura: "¡Mira qué chiquitita, eh! ¡Es que llegas perfecto!".

Honda NC750X / Honda

Otro de los aspectos destacables es el motor, que contiene un bicilíndrico de 750 centímetros. "Aunque no da mucha potencia, nunca notas que te falte, porque tiene muy buenos bajos al ser bicilíndrico", comentaron los expertos en motos.

Lo mejor del modelo NC750X es que consume muy poco, y todo se debe a "a su caja de cambio, pues la sexta es muy larga. Y a 120, va a unas 4.000 vueltas". También, valoraron positivamente las luces.

Por último, añadieron que el precio es pagable, ya que "los vale por la fiabilidad de Honda". Sin embargo, comentaron que "no todo va a ser bueno", pues los frenos son mejorables.

"Es que no le han puesto ni doble disco de freno delantero. ¡Tiene solo uno!", aseguraron. No tienen ninguna duda de que este modelo es la mejor opción que se puede encontrar en el mercado actual.