SOCIEDAD
Dos mecánicos revelan la marca de motos del momento: "Es un éxito"
Los expertos destacan un modelo de Honda por encima del resto
No es nada sencillo encontrar la moto ideal, a pesar de que hay muchos modelos disponibles en el mercado. Una de las principales dificultades que los ciudadanos se encuentran en el concesionario es que el vehículo cumpla con todas las necesidades.
Aunque al final todas las personas buscan una moto fiable y que en el fututo no tenga problemas en el motor o en cualquiera otra parte. Por este motivo, dos mecánicos han revelado en TikTok la marca de motos del momento.
Los expertos empiezan diciendo que se trata de la marca Honda, especialmente por el modelo NC750X. "Es un éxito de ventas", afirmaron. El principal motivo que destacaron es que "es una moto muy cómoda y práctica".
Asimismo, revelaron los cinco motivos por los que todos los conductores deberían comprarse este modelo de Honda, cuyo precio en el mercado es de 9.850 euros. El primero de ellos es su altura: "¡Mira qué chiquitita, eh! ¡Es que llegas perfecto!".
Otro de los aspectos destacables es el motor, que contiene un bicilíndrico de 750 centímetros. "Aunque no da mucha potencia, nunca notas que te falte, porque tiene muy buenos bajos al ser bicilíndrico", comentaron los expertos en motos.
Lo mejor del modelo NC750X es que consume muy poco, y todo se debe a "a su caja de cambio, pues la sexta es muy larga. Y a 120, va a unas 4.000 vueltas". También, valoraron positivamente las luces.
Por último, añadieron que el precio es pagable, ya que "los vale por la fiabilidad de Honda". Sin embargo, comentaron que "no todo va a ser bueno", pues los frenos son mejorables.
"Es que no le han puesto ni doble disco de freno delantero. ¡Tiene solo uno!", aseguraron. No tienen ninguna duda de que este modelo es la mejor opción que se puede encontrar en el mercado actual.
- Aitana revela cómo fue su primera vez: 'No sé si esto es legal
- Eduardo Casanova desata el caos tras acudir a 'La Revuelta' y pone en un compromiso a Broncano: '¡Ay, que te cojo la churra!
- ¡Reencuentro inesperado! Shakira y Piqué retoman el contacto directo después de su ruptura más mediática
- Álvaro Morata se pronuncia sobre su crisis con Alice Campello
- La madre de Tsitsipas rompe el silencio sobre su hijo y Paula Badosa: 'No era una relación normal
- Ángel Gaitán, mecánico, sobre la baliza V16: 'Esto es un pelotazo como el de las mascarillas
- Pau Gasol sorprende con su nueva casa situada en un de los barrios más caros de Barcelona
- La ayuda de la Seguridad Social que pocos pensionistas conocen y que puede sumar 140 euros al mes