Copa del ReyTalavera - Real MadridParis FC – BarcelonaPSG - FlamengoAlcarazBarça-MaccabiPeluches CATCesc FábregasGuadalajara - BarcelonaLewandowskiEto'oTer StegenNBA Cup dineroAnder BasurtoAudios Caso NegreiraFlorentinoAna ObregónMercado de FichajesTebasClasificación LaLigaMbappé PSGCopa África 2025Bota de OroRally Dakar 2026Lotería NavidadSeguridad Social
SOCIEDAD

Un mecánico explica por qué elegir entre un coche blanco o negro importa: "No es solamente estética"

Juan José explicó los motivos a través de la cuenta de TikTok de 'Talleres Ebenezer'

Juan José, de 'Talleres Ebenezer'

Juan José, de 'Talleres Ebenezer' / Sport

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

No es nada sencillo encontrar el coche ideal, a pesar de que hay muchos modelos disponibles en el mercado. Una de las principales dificultades que los ciudadanos se encuentran en el concesionario es que el vehículo cumpla con todas las necesidades.

Aunque la mayoría de las personas buscan un automóvil seguro y fiable, que en el futuro no tenga problemas en el motor ni en ninguna otra parte, otras también se fijan en el color: si debe ser blanco, negro o un tono más llamativo.

Por esta razón, el mecánico José Juan, de 'Talleres Ebenezer', explicó en un vídeo de TikTok que es importante conocer la diferencia entre escoger un coche blanco o uno negro. "No es solo por estética, pero tampoco porque sea un coche más o menos sufrido en cuanto a la limpieza", advirtió.

La principal razón que mencionó sobre la importancia del color es que este influye considerablemente en la temperatura del vehículo. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en una zona cálida que en una zona fría.

También, el mecánico expuso: "Este coche es blanco y este es negro. Están los dos exactamente igual al sol. Después de toda la mañana, en este coche tenemos una temperatura de 36 °C, es decir, menos de 40 °C. En cambio, en este otro alcanzamos los 51 °C, es decir, más de 50 °C. Hay una diferencia de más de 10 °C entre un coche y otro, a pesar de estar exactamente en la misma zona".

Los Ford Ka y Fiesta, ahora en blanco y negro

Los Ford Ka y Fiesta, ahora en blanco y negro / EFE

Y todo se debe a la diferencia de color. Un coche negro soporta peor las altas temperaturas, mientras que uno blanco resiste mejor el calor, según comentó el mecánico de 'Talleres Ebenezer' en TikTok.

"Para que veáis que a la hora de compraros un coche, no es solamente la estética, sino también el uso que le vayas a dar", desveló en la cuenta de 'Talleres Ebenezer'.

El consejo de Juan José no está pasando desapercibido en TikTok. Un usuario apuntó que "se nota una barbaridad". Otro se cachondeó de la situación: "Por esa misma razón tengo un coche gris".

