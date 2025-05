Un mecánico explica 6 hábitos nocivos para el coche que todos hacemos: "Yo sé que mola y que te crees Toretto"

Al aprender a conducir en una academia muchos profesores explican cómo llevar un coche de forma neutra, intentando no trasladar manías o hábitos a los alumnos para que lleguen lo más 'limpios' posible al examen.

A lo largo de los años y con la experiencia todo el mundo adapta la conducción a su forma de ser. Seguro que todo el mundo tiene a ese amigo nervioso que siempre conduce como si le estuviera persiguiendo la policía por algo malo, por ejemplo, o el que solamente usa una mano para girar el volante y la otra la mantiene permanentemente en el cambio de marchas.

Al final, las manías de cada uno no son malas, siempre y cuando no afecten a la seguridad propia y a la del resto de los conductores, aunque sí que pueden ser nocivas para el vehículo.

Así lo explica Bernat Escolano, mecánico especialista en coches que publica sus recomendaciones en TikTok. En una de sus últimas publicaciones, 'Berni' ha comentado "seis cosas que haces mal en tu coche", donde comenta algunos hábitos insanos.

Manos a las 12

La primera es la conducción con las dos manos en la parte superior del volante, lo que serían las 12 en un reloj, y girarlo con la palma abierta: "Yo sé que mola y que te crees Toretto", empieza irónico.

Sin embargo, advierte de que "no tienes control y se te puede resbalar el volante", algo que te impide reaccionar en situaciones rápidas. "Lleva las manos bien puestas: a las tres y a las nueve", comenta.

Apagar el motor sin esperar unos segundos

Este es el segundo de los errores habituales entre los conductores: "Llegas, aparcas y apagas del tirón", empieza apuntando. "Genial para reventar el turbo poco a poco", revela, antes de recomendar dejar "20 o 30 segundos al ralentí" el motor después de viajes largos.

Marchas bajas y pocas revoluciones

El tercer error es el de creer que por usar marchas más bajas y 'no forzar' el motor, le hacemos un bien al coche. "Ir a 40 en quinta para ahorrar... No ahorra nada", desvela 'Berni', que comenta que lo único que ocurre es que se fuerza el motor y es poco eficiente.

Por eso, recomienda "bajar una marcha" en una situación muy común para muchos vecinos de Barcelona: "Lo mismo pasa cuando nos toca ir a 60 por la Ronda. Deja que tu coche respire", recomienda.

Dejar el embrague pisado en los semáforos

En la cuarta categoría sitúa el hecho de no soltar el embrague en ciudad. Algunos profesores de autoescuela ya hace años que recomiendan no vivir con el pie en el pedal izquierdo, pero es una manía muy común entre conductores.

"Pon punto muerto y deja que el pie descanse", de lo contrario estarás haciendo un uso completamente ineficiente de un embrague que se va desgastando con el uso.

Llevar la música demasiado alta

Un habitual entre algunos 'fitipaldis' de la carretera es que todo el mundo se entere de quien es el artista favorito del conductor de turno que lleva el volumen de la música a todo trapo.

'Berni' explica que aunque pueda ser algo que 'mole', no es recomendable porque no se oye lo que ocurre en el exterior, como si se acerca una sirena, "un ruido raro del coche o un bordillazo mal dado".

Acelerar de golpe al arrancar

La última recomendación es no acelerar de golpe justo al encender el vehículo. Aunque no explica lo que ocurre, aquí te contamos que puede conllevar daños en el sistema porque no haya la lubricación necesaria, además de suponer un mayor consumo de combustible y contribuya al desgaste temprano del motor.