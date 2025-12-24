Un mecánico destapa los secretos ocultos de los coches de lujo: "Está manipulado"

Por lo general, la mayoría de consumidores confían ciegamente en la fiabilidad de los coches premium o coches de lujo, pero un mecánico especializado ha advertido que estos vehículos pueden ocultar problemas graves que pueden afectar de lleno su valor real.

En un vídeo publicado en el canal Need Car Help, el experto analiza un coche de alta gama del año 2019 con 128.000 kilómetros que, a simple vista, parecía estar en un estado impecable.

La inspección detallada acabó revelando varias irregularidades:

Se detectó que el cuentakilómetros fue manipulado previamente , evidenciado por perfiles de velocidad incompatibles con la potencia del coche y registros de taller con más kilómetros de los que marcaba la pantalla.

, evidenciado por perfiles de velocidad incompatibles con la potencia del coche y registros de taller con más kilómetros de los que marcaba la pantalla. Varias piezas habían sido sustituidas por repuestos de otras marcas: no eran originales.

Surgieron fallos en elementos básicos como umbrales iluminados de las puertas, ventanillas y calefacción del volante.

¿Y por qué suelen aparecer estos fallos en coches premium con un coste muy elevado? Sobre todo, surgen en ventas entre particulares que se producen rápidamente, sin pasar por manos especializadas como las de un mecánico. La simple etiqueta 'premium' genera toda la confianza que necesita el comprador.

El experto insiste en lo importante que es hacer una inspección técnica a fondo antes de comprar un coche de lujo, revisando el exterior, el historial técnico y todo lo relacionado con la mecánica.

Y es que es muy habitual que muchos coches de lujo acaben en otras manos con fallos que no se detectan hasta pasado cierto tiempo. Entonces, ya sería muy tarde para quejarnos. Por eso, mejor prevenir que curar y no dejarse llevar solo por la marca o por el precio; de lo contrario, es posible que todo te acabe saliendo muy caro.