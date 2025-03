Soy mecánico y así debes apagar tu coche automático para que no se estropee

Los coches automáticos han ganado peso en los últimos años. Muchas personas optan por elegir un vehículo sin palanca de marchas para gozar de una conducción más tranquila, pudiendo subir o bajar la velocidad sin tener que pisar el embrague.

No obstante, estos automóviles requieren grandes cuidados, y la cuenta de TikTok 'Talleres Ebenezer' ha compartido una recomendación para evitar problemas en el coche a la hora de apagarlo. La forma correcta de hacerlo es aparcarlo, mantener pulsado el freno y, manteniéndolo, cambiar a posición N (neutro) y, después, a la P (párquing).

No obstante, es posible que, alguna vez, hayas metido la P directamente cuando el coche se está parando. Desde la cuenta de TikTok han remarcado que esto no se debe hacer, ya que se puede romper la caja de cambios. Es importante ir con mucho cuidado y no saltarse ninguno de los pasos comentados anteriormente para detener el vehículo.

Por lo tanto, hay que poner primero la N con el coche parado y, a continuación, poner la P. La reparación de una caja de cambios puede ser lenta y costosa, y su precio, según el RACE, puede superar los 7.000 euros.

Asimismo desde el portal 'ELMOTOR' de 'El País' ofrecen otros beneficios de detener el coche de esta manera. Se reduce el esfuerzo sobre la transmisión y los frenos, y también elimina tensiones innecesarias en la caja de cambios.

Asimismo, se minimiza la presión en los engranajes y se evitan golpes en la transmisión, sobre todo si hay algo de pendiente. Sobre esto último, en 'Talleres Ebenezer' han explicado que poner la P y levantar el freno con un coche en una cuesta o inclinación puede generar un bloqueo.

Por eso, se recomienda que, después de meter la N, hay que tirar bien de freno de mano, levantar el freno y poner la P. En el caso de coches sin esta palanca, se debe pulsar el botón correspondiente. Si no se hace así, los problemas pueden ser graves. "No podemos darle esa tensión porque nos lo cargaremos", advierten.

Los coches automáticos tienen ventajas, pero un pequeño descuido puede generar daños graves en el vehículo. Por eso, hay que actuar con delicadeza y evitar movimientos bruscos. Las consecuencias serán dolorosas.