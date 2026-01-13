El mecánico Ángel Gaitán, alto y claro con los nuevos cargadores para coches eléctricos: "Esto es una p*** mierda"

La realidad de los coches eléctricos ha cambiado mucho y en la actualidad ya hay muchos cargadores repartidos por todo el país para satisfacer las necesidades de un tipo de vehículo que poco a poco se ha ido implementando como una verdadera alternativa a los de combustión.

Los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (AEFAC) ha asegurado este martes a través del Barómetro de Electromovilidad que estos se han incrementado en un 37% en 2025 respecto al año anterior. Sin embargo, esto oculta una verdad que afecta a muchos usuarios que encuentran numerosas complicaciones para conseguir llenar las baterías.

España tiene ya más estaciones de recarga de coches eléctricos que gasolineras / ·

Así lo confirma el mecánico más famoso de TikTok, Ángel Gaitán, que ha revelado qué piensa sobre las estaciones de carga, sin tapujos: "Esto no funciona. Esto es una puta mierda", ha comentado en uno de sus últimas publicaciones en la red social.

En concreto, hace referencia a las de Iberdrola y BP Pulse, que ofrecen 400 kw de potencia, pero que se ha encontrado con numerosos problemas para poder ser utilizado, ya que muchos se encuentran inoperativos.

Iberdrola y BP Pulse cuenta con miles de cargadores repartidos por toda España. / IndustriAmbiente

En total, en España hay 53.072 puntos de recarga, una cifra que se elevaría hasta casi los 70.000 si se pusieran en marcha todos los que no funcionan, según la asociación.

"No funciona el terminal operativo, no funcionan las aplicaciones. También está lo del plan Moves... habremos pagado un puñetero dineral todos los españoles para que esto este aquí", comenta realmente indignado el mecánico, que añade que "lleva 25 minutos" y sigue sin cargar nada.

Para ponerlo en perspectiva, muestra cómo sí que funcionan los cargadores de Tesla, en los cuales basta solamente con conectar la corriente al vehículo y rápidamente empieza con la recarga: "Esa es la diferencia entre quien sabe hacer las cosas y quien nos estafa", remata su reflexión antes de terminar el vídeo.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica se quiere garantizar que en 2030 se pueda abastecer con 27.700 MW de potencia más que a día de hoy. El problema del presente es que la red está "saturada", según indicaba el primer mapa de capacidad de la red de distribución.