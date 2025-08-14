Mbappé confiesa su mayor obsesión de España: el alimento que no puede dejar de comer

La llegada de Kylian Mbappé a la capital de España ha tenido un poco de todo. Aunque su primera temporada como jugador del Real Madrid no haya sido todo lo espectacular que él podía imaginar, este año de adaptación a la cultura española ha conquistado al delantero francés por varios motivos.

Entre ellos, la alimentación y platos tradicionales del país no solo han satisfecho a la estrella del fúbtol, sino que han conseguido obsesionarle. El propio Mbappé ha confesado qué producto español no puede dejar de comer desde que lo probó.

Aunque el jugador haya crecido disfrutando de la alta cocina francesa, reconocida en todo el mundo, lo cierto es que la española tampoco se queda corta. Asimismo, no hace falta recurrir a las recetas más exclusivas del país para probar aquello que tanto obsesiona a Mbappé, sino que la mayoría podréis encontrarlo en vuestras neveras y despensas.

"Me encanta"

De entre las prácticamente infinitas opciones de nuestra cocina, el futbolista francés lo tiene claro: lo que más le gusta es el jamón.

Así lo confirmaba en una charla junto a Ibai Llanos en la que el 'streamer' le hacía entrega de una 'caja misteriosa' personalizada con cosas que podrían gustarle al francés, entre las cuales se encontraban tanto el jamón como un queso manchego.

"La combinación me encanta. Desde que he llegado a España intento buscar los sitios para comer jamón", revelaba el futbolista. Una afirmación que sustenta el rumor de su pasión por la buena carne, conocido por haber sido visto en algunos asadores, aunque de forma puntual dada la apretada agenda de los futbolistas de élite.

Además de este placer para el paladar, cabe recordar que Mbappé mantiene un estricto control sobre su alimentación. De hecho, en 2022 rechazó participar en actos promocionales de la selección francesa con marcas de comida rápida, defendiendo la importancia de dar ejemplo a los más jóvenes.

Asimismo, el jamón ibérico cuenta con grandes propiedades que le permiten disfrutar (con moderación) del producto sin comprometer su dieta equilibrada y libre de azúcares: alto en proteínas, rico en aminoácidos esenciales y con grasas saludables.