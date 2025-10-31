Mayores de 60 años: el requisito clave para poder cobrar la pensión de orfandad en 2025

La pensión de orfandad es una prestación económica que concede la Seguridad Social a los hijos de una persona fallecida, siempre que se cumplan determinados requisitos. Aunque lo habitual es que se destine a menores de 21 años, puede ampliarse hasta los 25 años si el beneficiario no trabaja o sus ingresos son inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 15.876 euros anuales.

Ahora bien, muy pocas personas conocen aquellos casos excepcionales en los que incluso los mayores de 60 años pueden seguir cobrando esta ayuda, siempre y cuando cumplan condiciones específicas establecidas en el artículo 224 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

Condiciones para seguir cobrando la pensión de orfandad siendo mayor de 60 años

Si quieres acceder a esta pensión de orfandad en edad avanzada, es imprescindible que el beneficiario tenga reconocido un grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, y que este se haya originado antes de cumplir los 18 años o mientras se percibía la pensión de orfandad.

Como puedes imaginar, en estos supuestos, la prestación se suele mantener de forma indefinida, convirtiéndose en un apoyo económico vitalicio imprescindible al no contar con el apoyo de al menos uno de los padres.

Además, es imprescindible acreditar la incapacidad mediante informes médicos oficiales y resolución del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), con el objetivo de demostrar que la enfermedad o discapacidad existía desde el momento requerido, aunque el reconocimiento se acabe emitiendo más tarde por cuestiones ajenas al interesado.

¿Y cuánto dinero cobra el beneficiario? La cuantía se calcula aplicando un 20% de la base reguladora del progenitor fallecido a cada huérfano. Y en situaciones de orfandad absoluta, se puede calcular hasta el 100% de dicha base reguladora siempre que no haya otros beneficiarios de prestaciones de supervivencia.

El último requisito es que la persona fallecida, conocida como causante, haya cotizado un mínimo de 500 días en los últimos 5 años, exceptuando en casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional.