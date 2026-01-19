El mayor susto de su vida: una mujer se despierta con una serpiente de 2 metros dentro de su cama

No son precisamente pocos los vídeos que se han viralizado sobre cómo Australia puede ser un lugar peligroso con respecto a los animales que habitan allí. Sobre todo, por el tamaño de algunas serpientes e insectos que pueden colarse en las casas de sus habitantes.

Esto último es lo que le pasó a Rachel Bloor hace tan solo unas horas, la cual se despertó con una serpiente pitón de 2,5 metros dentro de su cama. Un suceso que compartía con la BBC y relataba como uno de los mayores sustos de su vida.

Cuando abrió los ojos, la mujer sintió un gran peso sobre el pecho y, pensando que se trataba de su perro, fue a acariciarlo. No obstante y en lugar de encontrarse con un cuerpo de textura peluda, notó algo enorme y resbaladizo con sus manos.

En ese mismo momento, su marido cogió la lámpara que tenían en la habitación para alumbrar debajo de las sábanas y confirmó las peores sospechas de la mujer: se trataba de una serpiente gigantesca.

¨¿Esto está ocurriendo de verdad? Es realmente bizarro¨: estos son los pensamientos que se cruzaron por la cabeza de Rachel Bloor cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando exactamente.

No obstante, la mujer, quien había crecido rodeada de este tipo de animales, logró zafarse de ella sin dejarse llevar por los nervios y moviéndose poco a poco: ¨Si tú mantienes la calma, ellas también¨.

Al parecer, la serpiente había logrado colarse en la habitación a través de las rejas de la ventana, la cual estaba situada justo encima de la cama del matrimonio. Algo que explica cómo este animal acabó sobre el pecho de Rachel.

Por suerte y según confirmaba ella misma, la serpiente abandonó el hogar poco después y no hubo heridos después de este incidente. Aunque, eso sí, tanto ella como su marido se llevaron un buen susto de madrugada.