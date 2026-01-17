El mayor peligro de las cuentas compartidas: el Banco de España lanza una advertencia

El Banco de España emite un aviso importante para todos aquellos titulares de cuentas bancarias conjuntas, alertando sobre las restricciones que surgen al fallecer uno de los titulares, lo que puede bloquear el acceso al saldo sin el visto bueno de los herederos.

El bloqueo en cuentas conjuntas tras un fallecimiento

En las cuentas conjuntas o mancomunadas, habituales entre parejas o familiares para gestionar gastos compartidos, cualquier operación requiere el acuerdo de todos los titulares vivos. Al morir uno de ellos, los herederos suceden en sus derechos, y el superviviente no puede disponer del dinero depositado sin el consentimiento expreso de todos los herederos del fallecido, lo que deja el saldo parcialmente paralizado.

Solo se permiten cobros de recibos ya autorizados, siempre sin oposición formal de los herederos. Por eso, muchos expertos apuntan a que una solución es contar con otro tipo de cuenta bancaria que puede solucionar este tipo de situaciones: las cuentas indistintas.

Diferencias con las cuentas indistintas

A diferencia de las cuentas conjuntas, las cuentas indistintas permiten que cada titular opere de forma independiente, incluso tras el deceso de uno, sin necesidad de autorizaciones adicionales, aunque conllevan mayor riesgo de movimientos unilaterales. Esta distinción es clave, ya que las conjuntas priorizan la seguridad y el consenso.

En caso de que se produzca el fallecimiento de uno de los dos titulares de una cuenta conjunta, lo recomendable es notificar al banco del deceso cuanto antes con el certificado correspondiente y la documentación de herederos o testamento, para evitar conflictos legales y posibles comisiones.

Si no exsite el acuerdo entre los herederos, los fondos quedarán comprometidos hasta resolver la herencia, y tras 20 años sin reclamación, todos los bienes de la cuenta pasarán a ser propiedad del Estado.

Por tanto, este aviso del Banco de España subraya cómo un procedimiento estándar puede complicar la operativa diaria de una cuenta bancaria conjunta, recomendando revisar el tipo de cuenta y, sobre todo, planificar bien el futuro para prevenir bloqueos inesperados.