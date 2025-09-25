Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
La mayor locura vista en una ITV: una espada samurái como palanca de cambio

Una imagen deja atónitos a los técnicos del servicio

Espada Samurai ITV

Ramón Baylos

Pasar la ITV es un proceso indispensable a la hora de asegurarte de que tu vehículo se encuentre en plenas facultades para la circulación, pero existen casos que resultan bastante surrealistas.

Con el objetivo de concienciar a los usuarios de la importancia de llevar el coche a la ITV en las mejores condiciones posibles, los responsables de la AECA-ITV han compartido anécdotas delirantes.

La más llamativa de todas ellas ha tenido que ver con un conductor que, durante la última ITV de su vehículo, apareció con algo realmente inusual que sustituía su palanca de cambios.

Estamos hablando, concretamente, de una catana samurái. Un apaño que ha generado todo tipo de respuestas virales en redes y que, evidentemente, ha provocado que el vehículo no pasara la ITV.

No obstante, este no es el único caso dentro de este compendio de situaciones alocadas: otro conductor apareció en el servicio técnico con espejos de maquillaje colocados en los retrovisores.

A pesar de esto último y según ha confirmado la entidad, estamos ante casos realmente insólitos que no son representativos de la mayoría de conductores que acuden a la ITV.

De hecho y, si nos paramos a mirar los números, la organización asegura que 8 de cada 10 vehículos suelen pasar con éxito las pruebas exigidas por el servicio técnico, lo cual es muy buena cifra.

Así que ese sería el mensaje de la AECA-ITV: intenta no aparecer con nada raro sustituyendo alguna parte estructural de tu coche si no quieres tener que volver a pasar la ITV por segunda vez.

TEMAS

