El mayor caso de altruismo de 2026: dejó su herencia millonaria en manos de las personas mayores de su pueblo

Esta historia nos lleva a Askola, un pequeño pueblo situado en Finlandia, donde un hombre mayor tomó la decisión de hacer que el pueblo heredase su patrimonio millonario a cambio de ciertas condiciones.

La más importante de ella es que el ayuntamiento dedicase todo el capital que recibiera de dicha herencia a mejorar la vida de las personas mayores del pueblo; convirtiéndose en un suceso que ha dado la vuelta al mundo.

La razón de esto último tiene que ver con que el vecino en cuestión no contaba con herederos directos: su mujer falleció tiempo atrás y su hijo perdió la vida previamente en un trágico accidente de coche.

De esta manera, el propietario de la herencia estableció en su testamento un requisito claro: todo lo que heredase el pueblo debía dedicarse enteramente a crear y mantener servicios que mejorasen la vida de sus mayores.

Algo que ha sido crucial para el desarrollo del pueblo, según comentaba su propia alcaldesa en una serie de recientes declaraciones: ¨esta donación tiene mucho peso en un municipio de tan solo 5.000 habitantes¨.

Y es que, entre las medidas adoptadas por el ayuntamiento, se puede observar que esta herencia no solo beneficiará a las personas mayores del pueblo, sino al personal que se encarga de cuidar de ellas.

Estos últimos recibirán apoyos parciales y subvenciones que sirvan para complementar su sueldo, aunque esta no es la única medida que ha tomado el pueblo con el patrimonio que acaba de recibir.

Entre otros servicios anunciados, se establecerán programas semanales de ejercicio físico y tarifas reducidas para transportarse en taxi y autobús. Además, todas las personas mayores de la localidad recibirán zapatillas antideslizantes para prevenir posibles caídas. Una serie de medidas que, a todas luces, cumplen con la voluntad de aquella persona que acaba de cambiar la vida de muchos habitantes de su pueblo.