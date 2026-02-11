¡Máximo aviso en Catalunya! Protecció Civil envía una alerta de peligro a los ciudadanos

La situación meteorológica en Catalunya se encuentra en el punto de mira ante la previsión de que mañana, jueves 12 de febrero, las rachas de viento puedan superar los 100 kilómetros por hora en gran parte del territorio, según ha informado el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Ante el riesgo que supone, Protecció Civil ha enviado este miércoles a las 18:00 horas una alerta a los ciudadanos de peligro por previsión de "fuertes rachas de viento" hasta mañana a las 20:00 horas en toda la comunidad autónoma.

La alerta ha sido enviada a los móviles de todos los ciudadanos catalanes. Desde Protección Civil han informado de que "es la primera ES-Alert por viento que se envía en Catalunya".

Alerta de la Protecció Civil / SPORT

Estas son las restricciones

Protección Civil ha informado sobre las restricciones que deben llevarse a cabo: evitar desplazamientos no imprescindibles, fomentar el teletrabajo siempre que sea posible, suspender la actividad educativa, deportiva y universitaria, así como la actividad sanitaria no urgente, y el cierre de los espacios naturales y parques urbanos.

Estas medidas son aplicables a todo el territorio de Catalunya y permanecerán vigentes hasta las 20:00 horas de mañana. Las autoridades han pedido a la ciudadanía máxima prudencia y colaboración para garantizar la seguridad y minimizar los riesgos durante la vigencia de estas restricciones.

Esta mañana, Núria Parlon, consejera de Interior, ya había informado de que se suspendía la actividad educativa, universitaria y deportiva, con el objetivo de reducir los desplazamientos al máximo posible. Además, ya había aconsejado el teletrabajo.