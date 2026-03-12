Máximas cercanas a los 20 grados y nubes matinales: así será el tiempo hoy, según el Meteocat

Este fin de semana se anticipa un nuevo frente borrascoso con mucha nube y precipitación muy variada, pero antes de eso el Meteocat ha podido confirmar una jornada para hoy, 12 de marzo de 2026, en la que el clima será mucho más benevolente para Catalunya.

Jornada gris pero estable en Catalunya, con temperaturas de casi 20 grados

Un cambio bastante notorio respecto a días anteriores es el de las temperaturas; si bien no se puede hablar de calor, la mayoría de termómetros subirán ligeramente. Incluso en Camp de Tarragona se prevé que la temperatura pueda ubicarse en torno a los 20 grados.

En Barcelona se espera una máxima de 18 grados, dentro del rango general de 14 a 20 grados que se verá en gran parte de Catalunya. Las mínimas, eso sí, rondarán los 4-11 grados, cayendo a bajo ceros en los puntos más elevados del noroeste.

Dicho esto, una gran parte de la estampa del día de hoy se verá determinada por la presencia de nubes, las cuales tendrán especial presencia por la mañana. Habrá estratos bajos en la depresión Central y en el cuadrante noreste, dejando un cielo mayormente enturbiado.

Por la tarde la situación del cielo cambiará gradualmente. Las nubes irán desapareciendo poco a poco de oeste a este hasta dejar un espacio mayormente poco nublado, con la excepción de que el cuadrante noreste y ciertos tramos del litoral y prelitoral retendrán una mayor presencia de nubes.

Con esta evolución del cielo, el Meteocat prevé una visibilidad entre buena y excelente en toda Catalunya. Si bien indican que hasta media mañana habrá ciertos bancos de niebla en la depresión central, no se anticipa como algo especialmente remarcable.

Similarmente, el viento no tendrá un papel especialmente protagónico en la presente jornada. El tono lo marcarán el viento de componentes sur y oeste que se experimentará en la mitad oeste de Catalunya, el viento de componente sur que tomará forma en el resto del territorio y ciertas rachas moderadas muy localizadas.

Así pues, el Meteocat considera que esta jornada será bastante tranquila para Catalunya. A pesar de que el sol no contará con mucha presencia en bastantes puntos del territorio, ni las temperaturas ni las precipitaciones serán algo de lo que preocuparse.