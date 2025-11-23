SOCIEDAD
Esta es la máxima subida salarial que el Gobierno plantea para los funcionarios españoles
Depende de los sindicatos que el proyecto sea aceptado, el cual se ejecutaría gradualmente hasta 2028
La subida salarial para los funcionarios españoles es un planteamiento en vigencia desde hace tiempo, sobre todo porque el Ministerio de Función Pública y los sindicatos no han podido encontrar un acuerdo que satisfaga a ambas partes.
En este sentido, después de que las organizaciones sindicales no aceptasen el aumento del 10% planteado originalmente, el Ministerio ha decidido proponer el 11%; un aumento que parece insignificante, pero que se traduce en 2.000 millones de euros adicionales.
Así, el proyecto ya supone un gasto público de 22.000 millones de euros, el cual se ejecutaría de manera gradual desde el año actual hasta el 2028. Sin embargo, su continuación depende en este momento de CCOO, UGT y CSIF, los sindicatos que se negaron a la primera propuesta, permitiendo que las retribuciones empiecen a oscilar entre 29.100 y 37.700 euros anuales para los funcionarios según sus sectores.
Por su parte, el Ministerio de Función Pública ha confirmado que se trata de la cifra máxima que están dispuestos a ofertar, enfatizando que los sindicatos deben determinar si es suficiente para cubrir sus demandas.
No obstante, teniendo en cuenta que, aparentemente, el CSIF está lejos de encontrar satisfacción en el acuerdo, puede que empiecen a manifestarse movilizaciones.
En cualquier caso, de concretarse la nueva propuesta gubernamental, que ha de ser valorada por los sindicatos este lunes 24 de noviembre, los salarios de los funcionarios españoles ascenderían de la siguiente manera:
- Subgrupo A1: De 34.000 euros a 37.700 euros anuales (un aumento de 3.700 euros).
- Subgrupo A2: De 31.500 euros a 35.000 euros anuales (un aumento de 3.500 euros).
- Subgrupo B: De 30.100 euros a 33.400 euros anuales (un aumento de 3.300 euros).
- Subgrupo C1: De 28.100 euros a 31.200 euros anuales (un aumento de 3.100 euros).
- Subgrupo C2: De 26.300 euros a 29.280 euros anuales (un aumento de 2.980 euros).
- Subgrupo E: De 26.300 euros a 29.100 euros anuales (un aumento de 2.800 euros).
