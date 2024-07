Máxima alerta por la preocupación del economista Niño Becerra: "Solo se puede resolver con..."

Santiago Niño Becerra es un economista español y catedrático de Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramón Llull de Barcelona desde 1994.

Este miércoles, el profesor ha colaborado en 'La ventana' de Cadena SER para hablar sobre la prohibición de los pisos turísticos. El economista ha hecho referencia a un artículo que ha publicado 'Business Insider' y que comienza con un "párrafo demoledor": 'El 70,5% del crecimiento que España tuvo el año pasado lo generó el turismo'.

Niño Becerra ha asegurado que España se halla en una disyuntiva: "Tenemos que decidir entre cambiar el modelo turístico invirtiendo lo que haga falta, o renunciando a aceptar una serie de turistas con unas normas determinadas, pero a la vez, renunciando a un porcentaje de PIB, que es de crecimiento".

El catedrático ha hecho una denuncia pública: "El problema es que no se hace nada, el rechazo hacia el turismo crece y se está en una especie de limbo, esperando que mágicamente se resuelva".

El economista ha explicado que él no prohibiría los pisos turísticos, pero que los regularía de alguna forma: "Si se prohíben todos esos pisos, al margen de que las demandas legales van a llegar a Noruega, el problema de la masificación turística no se va a resolver. Se está vendiendo la imagen de soluciones definitivas y de que prohibiendo los pisos turísticos se acaba la masificación, pero no se acaba".

Santiago Niño Becerra ha comentado que el problema de la vivienda "solo se puede resolver con una política de vivienda pública que durante años no se ha bordado. O el Gobierno pone encima de la mesa 30.000 millones para hacer vivienda pública o el problema lo vamos a seguir arrastrando".