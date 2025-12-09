Maxi López revela cómo eran las salidas nocturnas junto a Ronaldinho en Barcelona

Maximiliano Gastón López, más conocido como Maxi López, no acabó de rendir en el FC Barcelona, pero se llevó varias anécdotas divertidas, a pesar de estar únicamente dos temporadas. En su estancia en la Ciudad Condal, el delantero de Buenos Aires tuvo una relación muy estrecha con uno de los mejores jugadores de aquella plantilla: Ronaldinho Gaúcho.

Hace unos días, 'La Gallina de Oro' acudió al canal de YouTube de Mernuel para contar una anécdota que vivió con el extremo brasileño. Antes que nada, quiso dejar claro que llegó a Barcelona junto a su pareja y que ambos vivían en la misma casa, algo que terminó resultando perjudicial, ya que en varias noches consecutivas Ronaldinho apareció para llevárselo de fiesta.

El atacante argentino desveló que "Ronaldinho tocaba el timbre de mi casa a las 12 de la noche y me decía: 'vamos a dar una vuelta". La primera vez no pasó nada, pero la tensión entre Maxi y su pareja empezó a palparse en casa.

Maxi López celebra un gol con el Barça haciendo la 'gallinita'. / Sport

A la siguiente noche, el brasileño volvió acudir a la puerta de Maxi: "A las 12, otra vez, me volvió a tocar el timbre". El de Buenos Aires confesó que no le podía que decir que no a Ronnie y volvió a salir con él por Barcelona.

No obstante, la llegada de Ronaldinho a su casa por segunda noche consecutiva generó polémica, ya que Maxi contó que "mi novia ya me empieza a mirar mal".

El brasileño estaba encantado de salir de fiesta con Maxi y volvió a presentarse, de nuevo, en su domicilio. Sin embargo, su novia se plantó: "Me dijo: 'vas a tener que tomar una decisión, o Ronaldinho o yo'".

Entre los presentes en el canal de Youtube de Mernuel, 'La Gallina de Oro' desveló la decisión que tomó: "¿Entre Ronnie y ella? Le saqué un pasaje, tuve que ser sincero. Si la hubiera elegido a ella, hubiera cometido un error gravísimo".