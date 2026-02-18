Maxi Iglesias confiesa el bullying que sufrió en el colegio: "Nunca usaría lo que tengo para pisotear a nadie"

Una de las visitas más esperadas de la nueva temporada de 'Universo Calleja' era la de Maxi Iglesias y no nos sorprende: su paso por el formato de Jesús Calleja nos terminó dejando uno de los momentos más emotivos que hayamos visto hasta la fecha.

Durante la aventura que le llevó por la Columbia Británica (Canadá), el actor mantuvo una conversación de lo más íntima con Santi Millán en la que habló sin filtros de su infancia, del fallecimiento de su padre y del bullying que sufrió en el colegio.

El lado más desconocido y emocional de Maxi Iglesias

El actor recordó que tenía solo seis años cuando murió su padre. Poco después viajó a Canadá con su abuela, donde vivía su tío: "había una sensación de pensar que a la vuelta la realidad no iba a ser tal, que todo estaría como antes", confesó visiblemente emocionado.

Aquel viaje, sin embargo, marcó un antes y un después en su vida que todavía recuerda con nostalgia. Allí descubrió la verdadera magnitud de la naturaleza y perdió el miedo a lo desconocido, algo que le ha acompañado siempre.

Maxi Iglesias también reflexionó cómo es vivir expuesto públicamente desde muy joven. Con 17 años, decidió marcharse solo a Australia para tomar perspeciva y confirmar que quería dedicarse a la interpretación: "me sentía muy observado", reconocía.

Sin embargo, otro momento duro en su vida se desarrolló en el colegio: sufrió bullying y quienes lo ejercían tenían "cierta sensación de superiodidad". Eso sí, no guarda rencor y confiesa que esa mala experiencia le terminó ayudando a reforzar cuáles son sus valores: "nunca usaría las cosas buenas para pisotear a nadie".

Un Maxi Iglesias poco conocido hasta la fecha que se ha descubierto mientras viajaba junto a otros compañeros de profesión y Jesús Calleja por la Columbia Británica.