Max Sandí, experto en mascotas: "Cuando a tu perro le niegas todo fuera, lo va a buscar dentro de casa"

Max Sandí, experto en mascotas, ha comentado en un nuevo vídeo en sus redes sociales una idea muy sencilla pero que muchos dueños pasan por alto: cuando un perro no puede moverse, explorar, ensuciarse o mojarse fuera, termina canalizando esa necesidad dentro de casa.

Por qué pasa esto

Su mensaje no va de prohibir más, sino de entender mejor qué necesita el animal para no convertir comportamientos naturales en un problema doméstico. El experto explica que muchos perros se frustran cuando no pueden hacer fuera cosas tan normales para ellos como mojarse, revolcarse, escarbar o ensuciarse.

Si además se les regaña por comportarse así en casa, el perro acaba sin una salida real para sus impulsos naturales. En ese contexto, lo que no puede hacer en la calle o en el parque lo intenta resolver dentro del hogar. La idea es que el comportamiento no surge por capricho, sino porque hay necesidades mal cubiertas.

Un perro que no tiene oportunidad de oler, investigar o descargar energía de forma adecuada buscará otra vía para hacerlo... y esa suele ser dentro de casa, cuando está solo o cuando cree que su dueño no va a verle hacer algo que tiene "prohibido".

No se trata de prohibir, sino de canalizar

Sandí deja claro que el objetivo no es permitir todo sin límites, sino dar opciones correctas para que el perro pueda expresar sus conductas de forma adecuada. Si se le ofrece una salida válida, el problema suele reducirse de manera notable. En vez de pelear contra lo que el perro es, propone redirigir ese comportamiento hacia espacios y momentos donde sí se puede hacer.

Por eso insiste en que no basta con un paseo rápido para que el perro “cumpla”. Hacen falta estímulos reales, tiempo para explorar y pequeñas experiencias que le permitan usar sus sentidos y su cuerpo. Entre las opciones que plantea están varias muy fáciles de aplicar.

Lo que recomienda

La primera es definir una zona donde sí pueda escarbar, como un área de arena o tierra suelta. Así aprende dónde está permitido hacerlo y deja de convertir el jardín en su lugar de excavación habitual. También propone juegos de olfato en casa o durante los paseos, como tirar comida y pedirle que la busque.

Este tipo de actividades le dan una tarea mental y ayudan a que su energía se canalice mejor. A eso se suman mordedores adecuados para canalizar la mordida y paseos más tranquilos, donde el perro pueda oler sin prisa en lugar de caminar en línea recta sin interactuar con el entorno.