MASCOTAS
Max Sandí, experto en mascotas: "El 'no' más efectivo es el que menos se utiliza"
Es importante emplear esta palabra dentro del entrenamiento, pero sin repetirla demasiado
El adiestramiento canino sirve para mejorar la comunicación, la convivencia y la seguridad con nuestras mascotas. Después de más de un lustro en la Unidad Canina del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Max Sandí descubrió su "pasión por mejorar la vida de los perros y sus propietarios".
Así lo afirma en su página web, donde ofrece sus servicios con más de 8 años de experiencia. Sandí cuenta con certificaciones internacionales y utiliza una metodología "libre de dolor y miedo".
En este sentido, el experto tiene como objetivo "brindar soluciones efectivas para perros reactivos (perros que ladran y jalan correa, dentro de casa y en los paseos), ansiosos y con problemas de conducta".
Por este motivo, el adiestrador canino utiliza sus redes sociales para compartir trucos y recomendaciones. En Instagram, Sandí ha explicado que "el 'no' más efectivo es el que no se utiliza".
Según cuenta en la publicación, "cuando pasamos todo el día diciéndole a nuestro perro que no, empezamos a desensibilizar esa palabra". Es decir, el animal deja de relacionar la palabra con una consecuencia
La revista científica Applied Animal Behavior publicó un estudio que descubrió que los perros pueden reconocer y reaccionar a 89 palabras y frases distintas. Por lo tanto, estos animales tienen la capacidad de comprender señalas humanas cuando se realizan de manera constante.
En este contexto, es importante emplear la palabra 'no' dentro del entrenamiento sin repetirla demasiado. Para evitarlo, el especialista recomienda anticiparse a ciertas conductas en lugar de corregirlas posteriormente.
Finalmente, la revista Animal Welfare ha publicado estudios donde consideran el refuerzo positivo como una alternativa más eficiente. Además, esta técnica refuerza la relación entre la mascota y su propietario.
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