MASCOTAS
Max Sandí, experto en mascotas: "Masticar no es un lujo, es una necesidad. Les ayuda a los perros a bajar revoluciones, a entrenarse y a no descargar energía en otras cosas"
El adiestrador canino ha compartido en redes sociales una alternativa segura y saludable para tu mascota
La mayoría de personas que tienen una mascota comparten espacio y tiempo. No obstante, es clave tener la capacidad de entender las necesidades de los perros para tener una buena convivencia.
Habitualmente, los perros pueden morder muebles de la vivienda por aburrimiento, ansiedad o simplemente porque necesitan liberar energía. Por este motivo, es importante ofrecer una solución.
En este contexto, el adiestrador canino Max Sandí ha compartido en redes sociales una alternativa segura y saludable para tu mascota. El experto tiene más de 8 años de experiencia y es especialista en brindar soluciones efectivas para perros reactivos.
Para comenzar el vídeo, Sandí recuerda a sus seguidores que "masticar no es un lujo, es una necesidad". Según explica, masticar es un movimiento que ayuda a los perros a "bajar revoluciones, a entretenerse y a no descargar energía en otras cosas".
Como alternativa, el experto en adiestramiento canino recomienda las carnazas naturales para ayudarte con esos problemas de conducta. Estos snacks masticables estan hechos de partes de animales, como de res, a diferencia de las carnazas procesadas de manera artificial.
Las carnazas naturales son altamente digeribles, ricas en nutrientes y colágenos, y también se utilizan como premios masticables como parte del adiestramiento: "Satisfacen esa necesidad, ayudan con dientes, mente y hasta conductas destructivas", señala Sandí.
"Le permiten a tu perro canalizar unas de las necesidades más importantes como utilizar su mandíbula, generando grandes beneficios como la canalización de estrés y al mismo tiempo limpieza dental", detalla el entrenador.
Por último, Max Sandí termina la grabación con un consejo fundamental para las personas que conviven con animales, antes de poner a prueba cualquier método de adiestramiento: "Supervisión 100% siempre, para evitar problemas y asegurarte de que todo vaya bien".
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