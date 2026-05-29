Max Sandí, experto en mascotas: "Masticar no es un lujo, es una necesidad. Les ayuda a los perros a bajar revoluciones, a entrenarse y a no descargar energía en otras cosas"

La mayoría de personas que tienen una mascota comparten espacio y tiempo. No obstante, es clave tener la capacidad de entender las necesidades de los perros para tener una buena convivencia.

Habitualmente, los perros pueden morder muebles de la vivienda por aburrimiento, ansiedad o simplemente porque necesitan liberar energía. Por este motivo, es importante ofrecer una solución.

En este contexto, el adiestrador canino Max Sandí ha compartido en redes sociales una alternativa segura y saludable para tu mascota. El experto tiene más de 8 años de experiencia y es especialista en brindar soluciones efectivas para perros reactivos.

Para comenzar el vídeo, Sandí recuerda a sus seguidores que "masticar no es un lujo, es una necesidad". Según explica, masticar es un movimiento que ayuda a los perros a "bajar revoluciones, a entretenerse y a no descargar energía en otras cosas".

Dos perros cachorros jugando / 5

Como alternativa, el experto en adiestramiento canino recomienda las carnazas naturales para ayudarte con esos problemas de conducta. Estos snacks masticables estan hechos de partes de animales, como de res, a diferencia de las carnazas procesadas de manera artificial.

Las carnazas naturales son altamente digeribles, ricas en nutrientes y colágenos, y también se utilizan como premios masticables como parte del adiestramiento: "Satisfacen esa necesidad, ayudan con dientes, mente y hasta conductas destructivas", señala Sandí.

"Le permiten a tu perro canalizar unas de las necesidades más importantes como utilizar su mandíbula, generando grandes beneficios como la canalización de estrés y al mismo tiempo limpieza dental", detalla el entrenador.

Por último, Max Sandí termina la grabación con un consejo fundamental para las personas que conviven con animales, antes de poner a prueba cualquier método de adiestramiento: "Supervisión 100% siempre, para evitar problemas y asegurarte de que todo vaya bien".