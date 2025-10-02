Max, sobre cantar una canción en catalán en 'Operación Triunfo': "Me da un miedo"

Pasan los días y la nueva edición de 'Operación Triunfo' sigue dando mucho juego en las redes sociales. El directo 24 horas es perfecto para la audiencia del programa, ya que no se les escapa ningún detalle. En este caso, se ha viralizado la opinión de Max, de origen catalán, sobre la canción que debe defender en la próxima gala.

El concursante de Premià de Mar está en la cuerda floja, ya que se juega el próximo lunes con Salma de Diego ser el segundo expulsado de 'Operación Triunfo', algo que quiere frenar a toda costa. Por ello, ha decidido que cantará la canción 'Tu Refugio', de Pablo Alborán.

La canción trata sobre el amor, el consuelo y la sanación a través de la conexión con otra persona. La letra expresa que el ser amado se convierte en un lugar de seguridad y paz.

Desde un primer momento, el concursante decidió que cantaría la canción en catalán, pero con el paso de los días se está arrepintiendo y así lo quiso comunicar a sus compañeros dentro de la Academia. El motivo es que le da miedo lo que la audiencia del programa piense sobre él.

El de Premià de Mar comentó: "Chicos, me preocupa un montón cantar en catalán y que eso genere hate". No obstante, no se queda ahí, pues confesó que también está preocupado por lo que pensará su novio: "Me preocupa un montón cantar a mi novio y que eso genere hate. Eso me da un miedo".

Las redes se vuelcan con Max

Esta conversación está en el punto de mira de las redes sociales, pero la mayoría de usuarios apoyan Max.

Una persona en TikTok comenta que "esto es la prueba que demuestra la catalanofobia instaurada en España. Una persona tiene miedo de usar su lengua, creo que es bastante grave". Otro defiende al concursante de Premià de Mar: "Que a quien no le guste, que se fastidie. ¡No te preocupes!".

"El 'hate' lo vas a tener igualmente, como cualquier persona que esté expuesta al público, así que haz lo que te apetezca sin preocuparte por el qué dirán", comparte otro seguidor de la red social mencionada anteriormente.