Mavidad Bernabéu: precios, cómo y dónde comprar las entradas del parque de Navidad del Real Madrid

El Santiago Bernabéu es generalmente conocido como el estadio del Real Madrid, uno de los templos más emblemáticos en toda la historia del fútbol. No obstante, durante estas próximas navidades se convertirá en un parque temático conocido como 'Mavidad Bernabéu'.

Sobre las entradas de Mavidad Bernabéu

¿Cuándo salen las entradas para esta versión tan atípica del Santiago Bernabéu? Pues según ha sido informado, se situarán a la venta a partir del 7 de noviembre de 2025, a las 12:00 del mediodía, y se podrán comprar mediante la página web oficial del evento.

Pero hay más: si eres socio del Real Madrid, podías comprar tu entrada para Mavidad Bernabéu desde ayer mismo, y si eres abonado tienes la ventaja de poder hacerlo hoy. Es decir, aún puedes adelantarte a las grandes masas que seguro querrán acudir a esta oportunidad tan especial.

En cuanto al precio de las entradas, estas serán de 25 euros por adulto y de 20 euros para menores de entre 3 y 12 años. Por otro lado, si se va con un menor de menos de 3 años de edad, este contará con acceso completamente gratuito a las instalaciones.

Acerca de Mavidad Bernabéu y sus actividades

¿Cuándo abrirá sus puertas Mavidad Bernabéu? A partir del 24 de diciembre, y se mantendrá activo hasta el día 31 del mismo mes. Asimismo, se desarrollará durante tres pases diarios, los cuales abarcarán de las 10:30 de la mañana a las 22:30 de la noche aproximadamente.

Los visitantes pueden esperar que el recinto se transforme para ofrecer una serie de guías por varios espacios temáticos. Algunos de estos espacios serán por ejemplo 'La Plaza de los Sueños', que se dice que tendrá la bola de Navidad más grande del mundo, así como 'La Galería de los Copos', con toda clase de productos artesanales.

Lógicamente, el objetivo de esta maniobra es de hacer que durante el período festivo navideño, el Real Madrid consiga diversificar su oferta de cara al público adaptándose a las festividades. De esta forma, el Santiago Bernabéu seguirá dando beneficios incluso fuera del espacio competitivo.

¿Qué te parece esta apuesta por parte del Real Madrid? ¿Pasarás tu Navidad visitando el Mavidad Bernabéu o tienes unos planes distintos? Lo que no se puede negar es que se trata de una propuesta genuinamente inteligente dado el contexto.