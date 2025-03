Mauro Icardi dispara contra los "mitómanos" en su anuncio de divorcio con Wanda Nara: "Ya es oficial"

La relación entre el futbolista del Galatasaray, Mauro Icardi, y la modelo e 'influencer' Wanda Nara, ha dado mucho juego a la prensa durante los últimos meses debido a un proceso de divorcio que se ha publicitado por todos los medios y que ha generado gran expectativa al implicar a dos nombres tan conocidos en el ámbito mediático.

El pasado viernes se sabía que ella le había denunciado por presentarse en su casa junto a sus hijas, Francesca e Isabella, y amenazar a su expareja que el fiscal de la mujer consideraba "violencia de género", como explicó en una cadena de televisión argentina. Además, también alegó "lesiones contra una de las niñas en el carácter psicológico", e incluso lesiones físicas contra Wanda.

El mensaje de Icardi en Instagram

Tras el suceso, el martes 18 la justicia italiana confirmó la sentencia de divorcio. Este miércoles 19, Icardi no se ha mordido la lengua y se ha referido a todo este episodio en su cuenta en Instagram, y ha cargado contra todo el que ha podido en tres 'stories'.

"¿Me parece a mí o los que me trataban de mentiroso en el divorcio desaparecieron o no saben como dar vuelta las mentiras dichas hace 1 semana? ¿Me parece a mí o los que decían que lo hacía en Italia porque no me quería divorciar se quedaron sin argumentos? ¿¿Me parece a mí o los que reciben data FALSA, como siempre, no saben donde meterse después de inventar tanto??", empezaba el escrito junto a una fotografía en blanco y negro del actor Johnny Depp durante su juicio por el polémico y mediático divorcio con su exmujer, Amber Heard, que terminó ganando.

Primera 'story' de Icardi tras la confirmación oficial del divorcio con Wanda Nara. / Instagram

Continuaba anunciando que "¡¡¡Ya es todo oficial, y con sentencia en mano!!!", y asegurando que no ha podido quedarse callado porque era necesario "exponer como siempre a los mitómanos". También anunciaba que quiere "pelear hasta el último momento para sacarle las caretas a todos los que son cómplices y están dañando a mis hijas" y que va "POR TODO y CONTRA TODOS con la cabeza bien alta de hacer las cosas bien".

En el segundo documento, Icardi acompaña sus palabras con una instantánea junto a sus hijas y continúa receloso de no poder compartir tiempo con ellas: "Mientras les siguen inventando mentiras y manipulando, seguimos sin poder disfrutar nuestros momentos, sin abrazarnos, sin besarnos, sin estar con su 'Papuchi'. Falta poco mis princesas y todo se va a acomodar. Las amo y extraño", escribe.

Segundo 'story' de Icardi tras la confirmación oficial del divorcio con Wanda Nara. / Instagram

El tercer 'story' también es junto a las niñas, aunque en el césped del campo de su actual club y con un mensaje directo para ellas: "Aunque hoy el camino sea oscuro, recuerden que la luz siempre regresa. Nada podrá apagar la alegría que llevamos en el corazón ni el amor infinito que nos une. Pronto volveremos a abrazarnos, a reír sin miedo y a vivir la felicidad que merecemos", sentencia un carrusel de mensajes donde tiene para todo el mundo.