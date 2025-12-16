Mau y Ricky, del pop al 'merenguetón y de Venezuela al mundo: "Somos aficionados de la selección argentina desde que somos muy chiquitos"

Los artistas venezolanos Mauricio Montaner y Ricardo Montaner llevan en la industria musical muchos años, primero escribiendo para numerosos artistas y componiendo 'hits' que se han convertido en himnos de la música urbana latina.

Hijos del reconocidísimo artista venezolano-argentino Ricardo Montaner y la cineasta Marlene Rodríguez, son los creadores de canciones como 'Sin Pijama' de Becky G, aunque también han brillado con luz propia y se han ganado un Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo y Canción del Año por 'Vente Pa' Ca', en 2017.

Próximamente, presentarán su nuevo trabajo, que todavía no tiene nombre oficial, y España será una de las paradas más esperadas. Habrá que esperar hasta marzo, han revelado a SPORT parte del proceso creativo, aunque también han demostrado su amor por la selección argentina de fútbol y su experiencia con los profesionales del balón.

Qué implica ser hijos de un artista de la talla de Ricardo Montaner, tan importante en Latinoamérica, beneficia o perjudica (sobre todo en vuestros inicios)?

Ricky: Cuando eres un niño te beneficia porque tienes muchas herramientas si quieres dedicarte a esto porque comparte el mismo amor. Pero es un arma de doble filo, porque es algo que la gente tiende a pensar que para ti va a ser más fácil por ser hijo de alguien que ya lo ha hecho, pero al mismo tiempo realmente pienso que es más complicado conseguir una identidad porque tienes la sombra de tu padre.

Mau y Ricky en una imagen promocional del EP 'La Llave'. / Mau y Ricky

Cuando te formas, esa búsqueda de las personas que no tienen un referente tan cercano es más natural: me equivoco por aquí, busco por allá… Esto, cuando eres hijo de alguien que ya se dedica es más limitada porque te dicen, ‘¿quieres grabar? Es con esta gente’, entonces tardamos un poco más de tiempo. Tiene cosas hermosas que no cambiaría por nada pero también unas complicaciones que han creado un camino único y sus propios retos.

En Catalunya tenemos tradición de hermanos que triunfan en lo suyo: los Gasol, los Márquez.. Pero al final ellos compiten. ¿Cómo es el proceso de creación de ideas conjuntamente? ¿Hay discusiones o todo fluye?

Mau: Es mejor que no compitamos como en esos casos. El ego puede llegar a dañar una relación de hermanos. Sin embargo, Ricky y yo desde muy chiquitos hemos estado muy atentos para que ese ego no se ponga entre nosotros. Por eso, podemos observarlo y dominarlo. Nos ayuda mucho pensar que al ser un equipo, si alguien dice que le gusta como canta Ricky y que por ende, por eso escucha nuestra música, al final también está escuchando mi música, entonces ya está consumiendo y no importa.

Si no soy yo el favorito no importa porque somos lo mismo: yo soy Mau y Ricky y él es Mau y Ricky. Nos hemos dado cuenta de la fortalez tan enorme de ser hermanos dentro de esto y de la bendición de poder enfrentar muchas de las ansiedades y cosas bonitas juntos. Cuando un artista hace esto solo y se enfrenta a algo negativo, por más que tenga al equipo, ser la cara y estar al frente avergonzado es difícil de compartirlo con otra persona. En nuestro caso, nos abrazamos y lloramos juntos.

Ricky: Cuando las cosas van mal todo se hace más liviano. Cuanto más tiempo llevamos, más nos damos cuenta de que esto forma parte de nuestro éxito también. Uno tiende a no medirlo, pero cuantos más duos y grupos conocemos nos damos cuenta de que no es para nada común que se lleven bien.

Nos estamos divirtiendo un montón, haciendo música que nos gusta sin tantos esquemas. Ricky Montaner — Mau y Ricky

Siempre habláis de lo importante que es Venezuela para vosotros y lo presente que está en vuestra música. Comentáis que ‘La Llave’ cierra el universo de ‘Hotel Caracas’. ¿En qué sentido lo hace?

Ricky: Fue un universo al que le metimos tanta creatividad que a veces pensábamos en cómo íbamos a salir de ahí. Tuvimos que hacer un trabajo discográfico que le diera cierre a ese momento de nuestra vida, y eso es lo que es ‘La Llave’. Ya contamos lo que queríamos contar desde esta esquina y tocaba salir a por otra búsqueda, que es la que estamos ahora. El primer sencillo sale ahora y nos emociona un montón porque es un nuevo sonido y un nuevo momento de nuestra carrera, y nos estamos divirtiendo un montón, haciendo música que nos gusta sin tantos esquemas. Buscando nuevos horizontes.

Qué encontraremos en este nuevo trabajo, ¿seguiréis con los ritmos venezolanos o tomaréis un camino más internacional con los nuevos ritmos?

Mau: Digamos que es un sonido algo más ligero, porque así estamos nosotros. Hay variedad porque hay algo de nuestro sonido que disfrutamos ‘full’, aunque no es que nos guste más que otros, que es la idea de hacer música romántica que también haga bailar al mismo tiempo. Estamos un poquito en ese ‘vibe’ y va a haber no solo canciones para bailar, sino que también habrá baladas que adoro y amo, que son así como lo que dirían ‘cortavenas’… Suena como fresco, como recién salido de la ducha.

En ‘La Llave’ comentasteis que pudisteis componer prácticamente todas las canciones en un fin de semana. ¿El proceso creativo de este nuevo trabajo ha sido igual de rápido?

Ricky: No, no ha sido tan rápido. Lleva varios meses de trabajo. Depende de la disposición. ‘La Llave’ salió en un fin de semana porque nos fuimos con el propósito de escribir con Yorghaki a Samaná, en República Dominicana, y los cuatro días estuvimos escribiendo. Teníamos cuatro temas que habíamos escrito, hicimos esos cuatro temas y se acabó el EP.

Parte de las canciones que están en el nuevo álbum llevamos escribiéndolas desde diciembre de 2024, por lo que llevamos un año de escritura y llevamos unas 60 o 70 canciones, por lo que el proceso ha sido distinto. Ha sido como una búsqueda de un año, pero sin pensar en que estábamos haciendo un disco, hemos ido rescatando canciones durante esta racha de composición y así vamos a elegir las 12 finales.

Viniendo de familia de artistas, ¿se puede esperar alguna colaboración de este estilo?

Mau: Lo hemos hablado… todavía no está. Pero como nos quedan un par de meses todo puede pasar. Hablamos de la posibilidad de incorporar a alguno de nuestros familiares y tenemos donde escoger. Con Evaluna no hemos hecho nada y sería superinteresante hacer algo con Eddie, lo soñamos. Y volver a trabajar con mi papá y Camilo sería divertidísimo.

Presentáis el próximo álbum el próximo marzo en España en un formato íntimo y exclusivo para los seguidores. ¿Qué se puede esperar de una experiencia así y cómo os decidisteis por apostar por un formato como este?

Ricky: Nos estamos poniendo una fecha de entrega, un límite. Desde ‘Hotel Caracas’ hemos hecho de la gente que ya está en la fiesta nuestro foco principal. Si te aseguras que estos lo pasen bien, atraes a otras personas. Hemos anunciado las fechas en España, pero queremos hacer una pequeña gira presentando el disco antes de que salga por todos lados.

Es un formato en el que entras al universo del álbum, como con ‘Hotel Caracas’: Cuando pasabas por la puerta todo estaba tematizado y esto va a ser parecido. Será una experiencia inmersiva para vivir el universo del álbum en directo, desde adentro, escuchando la música en vivo porque también estará la banda. Un poco como la patadita de buena suerte con la gente que más nos importa.

Somos amigos y nos encanta la música de Judeline, nos encanta C Tangana, obviamente, y Rosalía. Mau Montaner — Mau y Ricky

Es mejor que llenar estadios?

Mau: No sé si es mejor, pero hay algo lindo porque se siente privado, como un chiste interno. La gente lo aprecia mucho y nosotros sentimos esa necesidad de compartir con ellos ya que en las giras no siempre puedes mirar a la cara a todo el mundo y con estos formatos sí que puedes conectar con todos. Al final la gente más fanática es la razón por la cual nosotros seguimos haciendo música y hay que devolverles ese amor e ir sembrando en la avenida de ellos porque ellos siembran en la nuestra.

Habéis colaborado con artistas de aquí como C Tangana. ¿Soléis escuchar algún artista español?

Mau: Sí, claro. Somos amigos y nos encanta la música de Judeline, nos encanta C Tangana, obviamente, Rosalía nos encanta. También Alejandro Sanz, que para nosotros ha sido un pilar y referente desde chiquitos. Hay muchísimos…

Ricky: Mecano y las letras de José María Cano son de las que más me han influenciado. Rusowsky me encanta… Estoy en blanco, pero hay muchos.

Se puede esperar alguna colaboración en este álbum o en el futuro?

Mau: Estoy seguro de que sí. En este álbum va a haber alguna colaboración con un artista español. Sí tenemos una planeada que va encaminada hacia allá, pero no te lo voy a contar… (Risas).

Mau y Ricky con su hermana Evaluna, su padre Ricardo Montaner y su cuñado, Camilo. / @montaner

El último ‘single’ se llama ‘Tocando madera’… ¿Por qué elegisteis este título?

Ricky: Surgió mientras improvisábamos la letra y la melodía, no empezamos con el concepto. Lo primero que escribimos fue lo de ‘Me quiere secuestrar…’ Estábamos hablando de algo que no tiene nada que ver con la canción, de la situación en Venezuela o algo así. Entonces empezaron a surgir frases.

Mau: Sonaba como una idea aplicada al coqueteo, como algo sexy, que te atrapa la atención de una vez al decirle a una ‘chama’, ‘me quieres secuestrar’… es ‘cool’ la idea de esa imagen.

Ricky: Después seguimos escribiendo y llegamos a la frase ‘Estamos tocando madera para que vuelva a pasar’. Queríamos apelar a toda la superstición, la suerte y todo para que el momento se repita.

¿Tenéis alguna superstición?

M y R: La verdad es que no. Oramos, entregamos el ‘show’ a Dios y ya.

Es la primera colaboración con una artista brasileña, Luísa Sonza, aparte del argentino Big One. ¿Qué os ha llevado hasta Brasil?

Ricky: Es un mercado que soñábamos. Desde que nace el ‘beat’, cuando nos lo muestra Big One, tenía este ritmo funk brasilero. Eso, combinado con el ‘merenguetón’ del pianito y con el movimiento de la canción nos hizo entrar pensando que nuestro sonido, al lado del de Luísa, podía ser interesante y que esa fusión en este ‘track’ se daba muy natural. Era el momento perfecto para tocar la puerta de Brasil por primera vez. Llamamos a un ‘pana’ que también es amigo de Luísa, la escuchó y le gustó, y aquí estamos.

Pasamos a la parte deportiva de la entrevista. ¿Sois aficionados al fútbol?

Ricky: Sí, pero no tanto como tú (risas).

¿Sois aficionados de algún equipo?

Ricky: Somos aficionados de la selección argentina desde que somos muy chiquitos. En Venezuela no existía la ‘vinotinto’ y nuestro padre es argentino, así que nos hicimos fanáticos de la selección. Soy muy fanático de Messi, hasta el punto que viaje a la final del Mundial de Qatar solo por 24 horas. Nos gusta mucho, hasta el punto que disfruto mucho de ser amigo de los futbolistas, siento que es un universo distinto al nuestro pero que provocan una felicidad en la gente que hace que les quiera tener cerca.

Mau: Tanto el fútbol como la música, aunque distintos, tienen la capacidad de hacer feliz a la gente. En fútbol de repente gana tu equipo y te contagia de energía por meses y eso es muy ‘cool’. De hecho, el otro día lo hablábamos con Lo Celso, qué bendición y que arrecho que se genere eso y que tenga tanto impacto en la vida de los ‘chamos’ y la gente. Está muy lindo.

En Venezuela no existía la ‘vinotinto’ y nuestro padre es argentino, así que nos hicimos fanáticos de la selección. Ricky Montanter — Mau y Ricky

En vuestro tema ‘Miami’ salís con camisetas de Argentina, supongo que el hecho de que tanto vuestro padre como la pareja de Ricky sea de allí tiene algo que ver…

Ricky; Totalmente. Y con mi esposa obviamente renovada la pasión por el futbol argentino.

Mau: Pero como decía Ricky, viene desde muy chiquitos, no es de ahora porque tenga esposa argentina. De pequeños, al no tener la selección de Venezuela era lo más cercano a nosotros: Batistuta, Crespo, Sorín… Toda esta gente eran nuestros ídolos.

Habéis podido grabar con el ‘Pibe’ Valderrama, icono del fútbol colombiano, en el tema ‘Besos en cualquier horario’, junto con Carlos Vives. ¿Cómo se siente uno al estar colaborando con una figura de la talla del exportero?

Ricky: Es un ídolo y todo un personaje. Hasta el punto que es una superestrella en Colombia. Tiene el pelo igualito a cuando jugaba entonces a donde sea que va saluda como el presidente. Superpersonaje, como de película, fue lo máximo. Lo trajo Carlos Vives porque es una persona tan orgullosa de donde viene que siempre intenta introducir la cultura de su país en todos lados y eso lo admiro un montón.

Mau: Es un tipo muy divertido, contando chistes... Y fue muy loco estar allí con él. Varios de nuestros ‘panas’ colombianos nos veían los más ‘cool’ porque estábamos ahí con el ‘Pibe’.

Habéis actuado en la Kings League España… ¿Qué tal esa experiencia?

Ricky: Muy chévere, fue la primera vez que vivimos esa experiencia. A parte de divertido el partido en sí, es lo máximo porque te está viendo un montón de gente, pero tú estás actuando frente a las cámaras, es como cantar en la tele, pero diferente. El universo que han creado allí me parece lo máximo, es una liga profesional de fútbol y tienen a mucha gente trabajando allí y unas muy buenas instalaciones.