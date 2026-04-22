Matteo Bassetti, médico y científico, sobre el agua con gas: "No adelgaza por sí sola, pero puede ayudar a perder peso"

Uno de los primeros pasos de cara a construir nuevos hábitos saludables en cuanto a alimentación, pasa por deshacernos de esos productos que no le hacen bien (o no aportan nada) a nuestro organismo como, por ejemplo, las bebidas azucaradas.

En este sentido, los expertos recomiendan algunas alternativas a estas últimas; siendo el agua con gas una de las bebidas más prácticas para aquellos que quieren empezar a hidratarse mejor sin tener que recurrir a productos ultraprocesados.

Así lo defiende Matteo Bassetti, médico y científico, quien asegura que "a pesar de que no haga milagros", puede ser una bebida muy útil en procesos complicados en cuanto a pérdida de peso prolongada en el tiempo.

El primer argumento que ofrece tiene que ver con una cualidad única de este tipo de agua: sus burbujas. De esta manera, Matteo Bassetti sostiene que estas últimas pueden generar cierto sentimiento de saciedad extra en quien la tome.

"Las burbujas relajan el estómago y aumentan la sensación de saciedad. Si la bebo antes de comer, podría sentirme lleno antes y comer menos", aseguraba el experto con sus declaraciones. No obstante, también aprovechaba la ocasión para lanzar una advertencia.

Matteo Bassetti concluía asegurando que el agua con gas no es una especie de "varita mágica" que vaya corregir las dificultades asociadas a un proceso de pérdida de peso; aunque es posible que las suavice.

De esta manera, el experto afirmaba que, además de ser una herramienta muy útil para mantenerte hidratado, el agua con gas es una alternativa ideal a esas bebidas con la etiqueta de cero que se venden en los supermercados.

No obstante, Bassetti también recalcaba la importancia de mantener una buena alimentación y hacer ejercicio de manera frecuente como claves esenciales para perder peso, por mucho que existan otros elementos que sean de ayuda durante el proceso.