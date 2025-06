Un matrimonio escocés deja de vivir en Barcelona por la barrera del idioma

Esta semana, se ha viralizado en redes sociales el escrito de una mujer escocesa que explicó su experiencia viviendo en Barcelona. La periodista del Business Insider se mudó con su pareja a la capital catalana, dejando Edimburgo. Louise Slyth, decidió aceptar un paquete de despido voluntario para cumplir su sueño.

La pareja encontró un piso en el barrio del Born, pero pronto comenzó a ver la otra cara de la moneda. "Fue difícil integrase plenamente sin dominar los idiomas locales", aseguraba en su texto. La mujer reconocía tener nociones básicas de español, pero insuficiente para su vida cotidiana.

Entre las mayores problemáticas, entender una factura o hacer cualquier trámite con las administraciones locales. "No me di cuenta de lo difícil que sería sentirme plenamente integrada sin hablar español o catalán con fluidez", explicaba en el artículo.

El matrimonio había viajado en varias ocasiones a Barcelona, siendo capaces de manejarse en vacaciones. "Podía pedir de un menú y preguntar dónde estaban los probadores de una tienda de ropa". No obstante, vivir en la ciudad condal eran diferentes.

"Me esforcé en dominar el español, dado que ya conocía algunos básicos", aseguraba Louise. "Me costaba leer las revistas locales o entender la radio", explicaba.

Además, "actividades que antes daba por sentadas, como ir al teatro local a ver espectáculos en vivo, ahora me resultaban imposibles de disfrutar plenamente".

La escritora relata que no solo afectaba a su ocio, también complicaba su situación laboral. "Como no hablaba español con fluidez, mis opciones profesionales parecían algo limitadas", comenta. Durante su estancia, comenzó a trabajar como profesora de inglés a tiempo parcial, pero "apenas me daba para comer".

Finalmente, llegaron a la conclusión de que debían regresar a Edimburgo: "Con lo que ganábamos, no podríamos ahorrar para la jubilación ni apartar dinero para las vacaciones. Pronto nos dimos cuenta de que podíamos sobrevivir aquí económicamente, pero no prosperar".