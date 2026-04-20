Las matrículas españolas entran en una nueva fase: así evolucionan y qué significan para los conductores

Muchos conductores recuerdan aquellos viajes largos en los que sumar números de matrículas, buscar letras o adivinar la provincia del coche de delante era casi un pasatiempo obligatorio.

Aquellas placas con iniciales provinciales forman ya parte del pasado, pero las matrículas siguen siendo un elemento clave para entender la evolución del automóvil en España.

Hoy es habitual ver vehículos nuevos con matrículas que comienzan por la letra N, una señal de que el sistema continúa avanzando. Hasta hace poco, la combinación dominante era la M, pero el ritmo de matriculaciones ha acelerado el cambio.

Un parque móvil envejecido que convive con matrículas antiguas

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recordado recientemente que el parque móvil español está envejecido. Esto explica que aún circulen coches con más de 14 años, cuyas matrículas comienzan por letras como H o J. La convivencia entre vehículos muy antiguos y otros recién matriculados hace que en las calles se mezclen generaciones enteras de placas.

Desde RACE (Real Automóvil Club de España) subrayan que cada matrícula tuvo un primer año de asignación, un dato esencial para quienes buscan comprar un coche o moto de segunda mano. Conocer el año de matriculación permite estimar la antigüedad real del vehículo, su posible kilometraje y las piezas que probablemente ya hayan sido sustituidas, como neumáticos o la correa de distribución.

La DGT ampliará estos carriles y endurecerá su uso en las carreteras durante 2026 / Archivo

Junio, el mes clave: llegan las combinaciones NNY y NPW

A partir de junio comenzarán a verse matrículas que arrancan con NNY, avanzando progresivamente hasta NPW. No es casualidad: junio y julio son tradicionalmente los meses con más ventas de coches en España. Por ello, durante el verano será habitual encontrar una gran variedad de combinaciones circulando por las carreteras.

Rematriculaciones: cuándo son necesarias y cuándo conviene desconfiar

Desde el año 2000, los vehículos nuevos incorporan el formato actual con la E de España y el símbolo de la Unión Europea, lo que ha reducido la necesidad de rematricular. Aun así, siguen existiendo coches antiguos con la provincia en la placa, y en esos casos sí es lógico solicitar una nueva matrícula.

Sin embargo, RACE advierte de que algunos vehículos de segunda mano han sido rematriculados para aparentar menos uso del que realmente tienen. Para evitar engaños, recuerdan que la fecha de la primera matriculación puede consultarse gratuitamente solicitando un informe básico del vehículo en la DGT o a través de la aplicación miDGT.