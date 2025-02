Matías Prats y Mónica Carrillo alucinan con la historia del venezolano engullido por una ballena: "Fue aterrorizante..."

Hace algo más de una semana salía a la luz un vídeo que ponía los pelos de punta. En él se veía como un hombre que viajaba por el mar en kayak era engullido durante unos segundos por una ballena jorobada que confundía al humano con su comida, algo que se percató a los pocos segundos que no era así y terminó expulsándolo de su boca, sano y salvo. Pocas personas en el mundo pueden relatar un suceso así, aunque una de ellas es Adrián Simancas, venezolano, y ha podido explicarlo este fin de semana en una entrevista que le han hecho desde Antena 3 Noticias.

"Desafortunadamente no pude verla venir. Se acercó a mí desde atrás y en el primer segundo pensé que iba a morir", empieza su intervención con Matías Prats y Mónica Carrillo, donde repasa como vivió el suceso, del cual rememora que "se dio cuenta de que estaba en su boca porque tenía la sensación de estar recostado dando vueltas". La realidad es que no es común que las ballenas ataquen a los humanos de esta manera, pues se alimentan de plancton y peces pequeños y tienen una garganta bastante estrecha, por lo que un cuerpo humano podría conllevarle problemas para tragar, pues no cuentan con dientes, sino con una especie de barbas.

"Fue aterrorizante, pero cuando me sentí más a salvo lo recuerdo como una bendición y como una gran experiencia", revela, además de comentar que en ningún momento fue consciente de entrar en contacto con estas barbas, solamente de estar "un segundo y luego dos segundos ascendiendo. Fueron tres segundos debajo del agua", en los que tuvo los ojos cerrados en todo momento.

Pese a la espectacularidad del suceso, Simancas recuerda que lo que le pasaba por la cabeza en ese momento era que no saliera malparado su padre, que iba delante de él, ante la posibilidad de que los vaivenes de las olas lo hicieran volcar. "En un momento dado escucha un golpe de agua y cuando mira hacia atrás yo ya no estoy... Ni el bote. Entonces ese fue el momento de terror que él vivió, pero luego cuando empecé a flotar y vio que estaba consciente y que lo estaba llamando pudo actuar acorde a la situación", comenta al respecto de como vivió su padre toda la situación.

Como nota curiosa, la entrevista contó con un invitado al que nadie esperaba: el gato del protagonista, que se coló en el plano al aparecer detrás de quien fuera víctima de la ballena jorobada. De hecho, incluso Matías Prats le comenta el suceso: "Con los cetáceos veo te llevas regular, pero con los felinos te llevas muy bien", conversa entre risas junto con su compañera de informativo. Finalmente, termina recomendándole la lectura de la novela de Herman Melville, Moby Dick.