"Se mataron en el acto": la impactante confesión de Mariló Montero en 'MasterChef Celebrity'

El programa de 'MasterCher Celebrity' nos ha dejado con momentos estelares a lo largo de sus distintas ediciones, pero la de este año está siendo todavía más especial.

La razón de esto último tiene que ver con cómo se han abierto sus concursantes al público; siendo Mariló Montero una de las que más se ha sincerado ante la audiencia.

Prueba de ello tiene que ver con una de las últimas confesiones de la concursante, las cuales dejaron atónitos tanto a compañeros como al jurado y a los fans por la dureza de sus palabras.

La cosa es que, durante la prueba de exteriores del último programa, Sauras le preguntó si tenía un alma gemela. No obstante su respuesta heló la sangre a los allí presentes: "se mató en un coche junto a mi padre".

Según las palabras de la propia Mariló, hizo una amiga íntima cuando se fue a vivir a Costa Rica, lo cual desembocó en uno de los peores momentos de su vida a causa del trágico accidente.

"Fue en el año 2000. Mi padre fue a recogerla al aeropuerto, se equivocó de dirección y se estrellaron contra una furgoneta", señalaba la periodista dejando a todo el mundo boquiabierto.

No obstante, Mariló aseguraba que esta vivencia le ha dejado con una enseñanza muy importante sobre la vida que ha definido su forma de aprovechar al máximo cada momento que se le ha dado: "Venimos aquí para irnos en cualquier momento".

De esta manera, Mariló Montero protagonizaba uno de los momentos más emotivos de la historia del programa, con la que será recordada por su transparencia y sinceridad con respecto a uno de los relatos más trágicos de su vida.