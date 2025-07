Matan por venganza al primo de un hombre desaparecido tras salir en Telecinco: "Vivid vuestra vida con ese reconcome"

Nuevo homicidio en España después de confirmarse la muerte de un hombre por dos disparos con arma de fuego en Mijas, Málaga. Lo surrealista del caso, más allá de la terrible muerte registrada, es el motivo y los tempos con que se ha producido el homicidio.

La historia se remonta a hace algunos días, cuando la redacción del programa 'Vamos a Ver' de Telecinco se percataba de la denuncia de la desaparición de un individuo de mediana edad que respondía al nombre de Raúl Heredia, padre de cuatro hijos. Por eso, acudieron al lugar de los hechos para preguntar a la familia el fallecido, intervención en la que apareció la segunda persona clave del caso, el primo del fallecido, Fernando.

La muerte de Raúl mientras estaba con Fernando

La familia no sabía nada del paradero de Raúl desde el 24 de julio y pidieron ayuda a la organización SOS Desaparecidos para poder encontrar al varón. A partir de entonces, la Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo que incluyó desde submarinistas, hasta helicópteros. Al final, el cuerpo sin vida de Raúl apareció en un cañaveral cercano al río Fuengirola, después de seguir el rastro de unas cámaras de seguridad que le situaban en ese enclave por última vez.

El programa 'Vamos a Ver' de Telecinco, tratando el tema. / Telecinco

Posteriormente, tan solo unas horas después de confirmarse el paradero del cuerpo sin vida de Raúl, la familia no ha esperado a ninguna actuación policial, ni sentencia judicial de ningún tipo y se ha tomado la justicia por su mano, vengando la muerte del desaparecido asesinando a la misma persona que días antes había aparecido en la cadena de Mediaset, el primo Fernando, también con dos disparos.

La venganza de los hijos de Raúl

Quien apretó el gatillo, según ha revelado la actuación posterior de la Guardia Civil, pudo ser uno de los hijos del primer fallecido, Fran, por lo que la policía le detuvo. Según el atestado policial, Raúl no estaba solo el día de su muerte, sino que iba acompañado de uno de sus primos, quien se presupone que le asestó los tiros y ahora ha sido asesinado en la misma localidad de Mijas.

La policía acudió al lugar después de recibir una llamada que alertaba de que un hombre había sido disparado en la población. Las fuentes indican que después de encontrarse el cadáver del primer fallecido, la familia salió en masa de las chabolas en las que viven al lado del río en dirección a la residencia del primo, en el mismo asentamiento, y le arrebataron la vida al ser el principal sospechoso para los allegados de Raúl.

'Vamos a Ver' habla con personas próximas a los fallecidos. / Telecinco

Ambos hombres eran politoxicómanos y habían robado droga en la noche de la muerte de Raúl, antes de acudir al cañaveral y que Fernando saliera solo un rato más tarde. Sin embargo, durante su intervención en la televisión, Fernando aseguraba no conocer el paradero de su primo, algo que no convenció a sus familiares y decidieron cortar por lo sano.

La realidad de la muerte y el testimonio de la familia

Ahora, horas después de la segunda muerte, la policía apunta que la muerte se produjo de manera accidental, tras una caída y un traumatismo frontal. Las cámaras de 'Vamos a Ver' han regresado al lugar de los hechos para dar voz a la familia de Fernando, el primo asesinado por el hijo de Raúl: "¿Ahora qué? Sin pruebas no se puede matar a una persona. Ahora vivid vuestra vida con ese reconcome, porque no te has esperado, Fran, y lo has matado tan pronto sin saber nada", indicaba alterada Charo, la hermana de Fernando.

La familia de Fernando se pronuncia sobre su muerte a manos del hijo de Raúl, presuntamente. / Telecinco.

El resto de familiares del asesinado, decían estar seguros de que Fernando no había hecho nada malo y achacaban la muerte de Raúl a su mal estado de salud: "Ese hombre estaba malo del corazón, porque el año pasado en la cárcel le dio un infarto y le operaron. Ese hombre robó 30 gramos de coca en la barriada, solamente Raúl. Ese hombre, fumando de todo y que estaba malo del corazón, se metió en la alcantarilla. Si te metes en ese túnel te quedas sin aire. Súmale que ese hombre estaba malo, todo fumado, y el miedo de que le estaban buscando por el robo", aseguraba, Jessica, la sobrina.

Después, la viuda de Raúl, Soraya, defendía a su hijo Fran y aseguraba que "no tienen por qué culparle, porque mi hijo estaba buscando a su padre". En definitiva, una historia trágica que acusaciones y actos impulsivos sin esperar a conocer la realidad de los hechos.