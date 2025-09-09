Matan a puñaladas en su casa al exsubcampeón mundial de culturismo brasileño Valter de Vargas

Nueva tragedia en el mundo del fisioculturismo tras la confirmación de la muerte del brasileño Valter de Vargas Aita, de 41 años de edad.

El que fuera campeón carioca fue encontrado con varias puñaladas en su residencia de Chapecó, donde vivía con una mujer.

Según las primeras informaciones de la División de Homicidios el origen habría sido una pelea entre los dos, que se saldó con diversas puñaladas en el cuerpo del hombre, en el abdomen, espalda, cara y cuello.

Para hacerlo todavía más escabroso, la policía se encontró que Valter había intentado huir de la escena, dejando un reguero de sangre por las escaleras del apartamento, aunque nunca llegó a poder pedir ayuda.

La policía publicó las fotografías de la escena del crimen y guardan mucho parecido con cualquier escena vista en las películas, con manchurrones de sangre por las paredes blancas del edificio y huellas de manos de color rojo estampadas sobre el yeso.

La principal sospechosa es la mujer, de 43 años y con un historial ya previamente manchado por otro asesinato.

De hecho, estaba en busca y captura después de ser acusada de otro homicidio, aunque esta vez ella también recibió heridas de arma blanca y tuvo que ser atendida cuando su estado ya era grave.

Aunque sus días de competición habían terminado, llegó a ser campeón estatal en cinco ocasiones y fue incluso subcampeón del mundo. En la actualidad trabajaba como entrenador personal y disfrutaba de una buena cantidad de seguidores en las redes sociales.