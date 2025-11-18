Matan a un futbolista italiano de 23 años tras la filtración de un vídeo sexual de la hija de un líder criminal en Nápoles

Tragedia en el fútbol italiano por la muerte del joven futbolista Umberto Catanzaro tras recibir un disparo el pasado 15 de septiembre en la ciudad de Nápoles.

Los hechos ocurrieron mientras el hombre, de 23 años de edad, se encontraba en el interior de un coche y fue asaltado por un grupo de atacantes pertenecientes al crimen organizado napolitano.

El motivo, según parece, sería la publicación de un vídeo íntimo de carácter pornográfico de la hija del jefe delincuente local por parte del novio de la misma, que era la persona con la quien iba Catanzaro, también miembro de la banda y el objetivo real de la emboscada.

Tras confirmarse la muerte, este lunes 17 de noviembre, el cuerpo fue incautado por las autoridades italianas para realizar la autopsia y confirmar el motivo de la muerte, tras dos meses en cuidados intensivos.

El joven futbolista muerto a manos del crimen organizado napolitano. / Jam Press

Según indican algunas fuentes, el asesino material habría sido el hijo del líder, de tan solo 16 años, que acompañó a su padre al ataque, de 46 años, pese a estar bajo arresto domiciliario.

El crimen se cometió en el Barrio Español de la ciudad napolitana y se ejecutó desde una moto de baja cilindrada robada, además de contar con la presencia de un tercer sospechoso.

Tras el tiroteo, el Smart Fortwo en el que viajaba el futbolista fue encontrado lleno de agujeros de bala y con regueros de sangre en su interior. El joven deportista escapó del coche hasta casa de su suegro y posteriormente fue trasladado al hospital y fue ingresado en la UCI. Mientras, los Carabinieri han llevado a cabo hasta cinco detenciones a personas presuntamente implicadas en el caso.

Catanzaro jugaba en las divisiones inferiores del 'calcio', en equipos como el Rione Terra Calcio o el Monteruscello Calcio.