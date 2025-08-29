Cambios en 'MasterChef Celebrity 10': esta es la fecha de estreno, los concursantes y el nuevo horario

'Masterchef' es un programa de televisión gastronómico que busca al mejor cocinero amateur. Este concurso se estrenó en España en 2013, y se ha producido en más de cuarenta países. El jurado está compuesto por tres chefs reconocidos: Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

En 2019, tras la marcha de Eva González como presentadora del programa, el jurado fue quién tomó el relevo y desde entonces, son los conductores del concurso culinario.

Todo está a punto en las cocinas de 'MasterChef' para encender los fogones y recibir a nuevos celebrities que lucharán por conseguir el premio final.

Fecha de estreno de 'MasterChef Celebrity 10'

La décima edición de 'MasterChef Celebrity' se estrenará el próximo lunes 1 de septiembre a las 22:10 horas, un horario con el que la audiencia se muestra más contenta, ya que las últimas emisiones han recibido muchas críticas por empezar tan tarde.

El programa competirá directamente contra 'El Hormiguero', aunque no durará mucho, y es que el 8 de septiembre regresa Broncano con 'La Revuelta'.

Concursantes de la nueva temporada

Por las cocinas pasarán actores como Alejo Sauras, Masi y Charo Reina; presentadores como Quique Torito, Mariló Montero, José Manuel Parada y Valeria Ros; y la colaboradora de televisión Rosa Benito.

Además, lucharán por el premio cantantes como Soraya Arnelas, Juanjo Bona y Necko Vidal. También otros famosos como el exfutbolista Miguel Torres, la rapera Mala Rodriguez, el humorista y actor David Amor, la periodista Valeria Vegas y el Ilusionista y mentalista Jorge Luengo.

Algunos de los famosos que ya han ganado otras ediciones son Miguel Ángel Muñoz, Miki Nadal y Juanma Castaño o Tamara Falcó. La última que logró levantar el galardón fue Inés Hernand, que se enfrentó en un duelo final contra Marina Rivers.