Massiel revela cómo ha sido su lucha contra el cáncer

Un año y medio. Ese es el tiempo que lleva luchando Massiel contra el cáncer de pulmón que le diagnosticó su equipo médico. Una enfermedad con un pronóstico poco optimista, aunque más esperanzador en el caso de las mujeres.

A este cáncer se le sumó un brutal atropello que la llevó a complicar aún más su tratamiento. Sin embargo, ahora Massiel se ha podido sentar en el plató de '¡De viernes!' para contar cómo está siendo el proceso y cómo se siente en estos momentos.

Massiel ha acabado ya con las sesiones de quimioterapia, algo que le ha hecho ver la vida de una forma totalmente diferente: "es tremendo porque te cabreas con la vida. Yo el no tener la vitalidad que tengo, el no manejarme las piernas... Me hace sentir fatal".

Sin embargo, la lucha contra el cáncer no ha terminado ya que se encuentra probando un tratamiento de inmunoterapia, "una autovacuna para que el bicho, que es un okupa, no te ocupe toda y se vaya y no vuelva. Cuánto más lejos, mejor".

Acerca del atropello que ha sufrido, Massiel explica que estaba saliendo de las sesiones de fisioterapia cuando fue atropellada por un vehículo que conducía marcha atrás en dirección prohibida: "No se llevó la corteza frontal de milagro".

Debido al accidente, tuvo que pasar por quirófano en una operación de 3 horas de duración que le reconstruyó la frente, nariz y boca,lo que explica su aspecto tan cambiado.