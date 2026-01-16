FAMOSOS
Así es la masía del siglo XVI de Nani Roma, un santuario donde el piloto encuentra la libertad fuera del Dakar
El catalán está luchando por ganar, aunque las opciones son remotas, ya que tiene el liderato a ocho minutos
Nani Roma puede hacer historia en el Dakar 2026, pero no lo tiene nada fácil. El piloto de Bahrain Raid Xtreme se encuentra a ocho minutos frente al líder a falta de dos días de acabar la carrera. Las opciones son remotas, aunque Nani sigue confiando: "Aquí hasta el último día todo puede pasar".
Alejado del desierto y del foco mediático, Nani ha encontrado el sitio ideal para descansar. Se trata de una masía histórica del siglo XVI, sutuada cerca de Santa María de Merles, rodeada de campos, bosques y vegetación.
Solo al entrar en la masía se pueden ver todos los trofeos que ha cosechado a lo largo de su trayectoria profesional, así como el chasis de la moto con la que se proclamó campeón en África hace 13 años.
No es solo una casa, sino un lugar que funciona como un auténtico santuario personal. En una entrevista a 'Mundo Deportivo', Nani confesó que "este sitio es muy importante para mí. Me gusta estar aquí porque tengo un poco de lo que es mi vida y la sensación de libertad. Vivimos tranquilos".
Nani encuentra un claro paralelismo entre su hogar y su vida profesional. El campo, al igual que el desierto, representa espacio, normas y libertad al mismo tiempo.
Tanto él como su esposa, Rosa, sienten la necesidad de vivir rodeados de naturaleza. No podrían adaptarse a la ciudad, con su ruido y todo lo que conlleva.
En esta masía han encontrado la tranquilidad que necesitaban. Además, Roma se involucra en todas las tareas del día a día: corta el césped, se sube al tractor, ya que para él no es algo inusual, sino parte de su rutina.
La masía se encuentra en perfectas condiciones, muy bien conservada, y podría tener un valor estimado de entre 800.000 y 2 millones de euros, aunque depende de varios factores. No obstante, su valor sentimental para Nani es incalculable.
- Jordi Évole sufre un ataque en directo y tienen que parar el programa: 'No te rías
- Un exfutbolista campeón del mundo se une a 'Gran Hermano': 'Necesito el dinero
- De portada 'Playboy' al lado más oscuro de la fama: 'Estuve a punto de morir por una sobredosis
- Conducir con la ITV caducada pero con cita: Duda resuelta y riesgos legales de jugársela
- Julio Iglesias rompe su silencio tras las acusaciones de acoso y agresión sexual
- Así reaccionó Julio Iglesias tras enterarse de las acusaciones de sus exempleadas
- La dieta de Marcos Llorente, al descubierto: 'No consumo verduras y como bajo el sol
- Así es el negocio de cannabis y CBD de Gemma Mengual en Sant Cugat