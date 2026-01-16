Así es la masía del siglo XVI de Nani Roma, un santuario donde el piloto encuentra la libertad fuera del Dakar

Nani Roma puede hacer historia en el Dakar 2026, pero no lo tiene nada fácil. El piloto de Bahrain Raid Xtreme se encuentra a ocho minutos frente al líder a falta de dos días de acabar la carrera. Las opciones son remotas, aunque Nani sigue confiando: "Aquí hasta el último día todo puede pasar".

Alejado del desierto y del foco mediático, Nani ha encontrado el sitio ideal para descansar. Se trata de una masía histórica del siglo XVI, sutuada cerca de Santa María de Merles, rodeada de campos, bosques y vegetación.

Solo al entrar en la masía se pueden ver todos los trofeos que ha cosechado a lo largo de su trayectoria profesional, así como el chasis de la moto con la que se proclamó campeón en África hace 13 años.

No es solo una casa, sino un lugar que funciona como un auténtico santuario personal. En una entrevista a 'Mundo Deportivo', Nani confesó que "este sitio es muy importante para mí. Me gusta estar aquí porque tengo un poco de lo que es mi vida y la sensación de libertad. Vivimos tranquilos".

Nani encuentra un claro paralelismo entre su hogar y su vida profesional. El campo, al igual que el desierto, representa espacio, normas y libertad al mismo tiempo.

Nani Roma y Carlos Sáinz pasan a ser primero y segundo de la general de coches del Dakar / Archivo

Tanto él como su esposa, Rosa, sienten la necesidad de vivir rodeados de naturaleza. No podrían adaptarse a la ciudad, con su ruido y todo lo que conlleva.

En esta masía han encontrado la tranquilidad que necesitaban. Además, Roma se involucra en todas las tareas del día a día: corta el césped, se sube al tractor, ya que para él no es algo inusual, sino parte de su rutina.

La masía se encuentra en perfectas condiciones, muy bien conservada, y podría tener un valor estimado de entre 800.000 y 2 millones de euros, aunque depende de varios factores. No obstante, su valor sentimental para Nani es incalculable.