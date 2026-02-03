Quién es Marwán: cantautor, poeta y nuevo invitado de Pasapalabra

Quedan pocos días para que Antena 3 entregue el mayor bote de la historia de Pasapalabra. El concurso lleva acumulando el premio desde hace casi dos años, en los que han participado Manu Pascual y Rosa Rodríguez.

La cadena ha confirmado que el desenlace entre los concursantes se emitirá el próximo jueves, 5 de febrero de 2026, a las 23:00 horas. Además, ambos participantes serán los invitados de 'El Hormiguero' en el mismo día.

Desde este martes, Roberto Leal recibe en el plató de Atresmedia a cuatro nuevos invitados. Los famosos intentarán sumar el mayor número de segundos para la prueba final del Rosco.

Marwán (Madrid, 1979) es hijo de padre palestino y madre española. El artista creció en el barrio de Aluche, y comenzó a escribir poesía y componer canciones siendo adolescente.

No obstante, decidió estudiar Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Posteriormente, estuvo trabajando como profesor de Educación Física hasta que publicó su primer disco, 'Principio y Fin', en 2001.

Al principio de su carrera comenzó a destacar entre la escena independiente. El programa 'Palabra por palabra', de TVE, incluyó su canción homónima como tema de apertura. Más tarde, compuso 'Madrid, 11 de marzo' para el álbum 'No Os Olvidamos'.

No fue hasta en 2018 cuando publicó su primer álbum de estudio, titulado 'Trapecista'. En 2011 publicó otro disco, llamado 'Las cosas que no pude responder', ganando el premio Guille a mejor cantautor.

También publicó su primer libro de poesía, 'La triste historia de tu cuerpo sobre el mío', de Editorial Planeta. Tras la publicación llegaron otros poemarios como 'Todos mis futuros son contigo', 'Los amores imparables' y 'Una mujer en la garganta'.