Televisión
Quién es Marwán: cantautor, poeta y nuevo invitado de Pasapalabra
El mayor bote de la historia del programa se entregará el próximo jueves a las 23:00 horas
Quedan pocos días para que Antena 3 entregue el mayor bote de la historia de Pasapalabra. El concurso lleva acumulando el premio desde hace casi dos años, en los que han participado Manu Pascual y Rosa Rodríguez.
La cadena ha confirmado que el desenlace entre los concursantes se emitirá el próximo jueves, 5 de febrero de 2026, a las 23:00 horas. Además, ambos participantes serán los invitados de 'El Hormiguero' en el mismo día.
Desde este martes, Roberto Leal recibe en el plató de Atresmedia a cuatro nuevos invitados. Los famosos intentarán sumar el mayor número de segundos para la prueba final del Rosco.
Marwán (Madrid, 1979) es hijo de padre palestino y madre española. El artista creció en el barrio de Aluche, y comenzó a escribir poesía y componer canciones siendo adolescente.
No obstante, decidió estudiar Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Posteriormente, estuvo trabajando como profesor de Educación Física hasta que publicó su primer disco, 'Principio y Fin', en 2001.
Al principio de su carrera comenzó a destacar entre la escena independiente. El programa 'Palabra por palabra', de TVE, incluyó su canción homónima como tema de apertura. Más tarde, compuso 'Madrid, 11 de marzo' para el álbum 'No Os Olvidamos'.
No fue hasta en 2018 cuando publicó su primer álbum de estudio, titulado 'Trapecista'. En 2011 publicó otro disco, llamado 'Las cosas que no pude responder', ganando el premio Guille a mejor cantautor.
También publicó su primer libro de poesía, 'La triste historia de tu cuerpo sobre el mío', de Editorial Planeta. Tras la publicación llegaron otros poemarios como 'Todos mis futuros son contigo', 'Los amores imparables' y 'Una mujer en la garganta'.
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para el mes de febrero: 'Llega un anticiclón
- Así es Lucia Loi, el otro motivo que hace sonreír a Rashford en Barcelona: Entre 'selfies' y monumentos
- Malas noticias para Broncano y 'La Revuelta'
- Iñaki Urdangarin desvela el consejo de Rosell y agradece el gesto de Bartomeu y Laporta
- Pillan a Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos en una escapada secreta
- Edvin Hiltner, matemático especializado en juegos de lotería: 'Usar este patrón de números aumenta las posibilidades
- Alisha Lehmann, amor y odio en redes al compartir vídeo con su nuevo novio: 'Douglas Luiz esquivó una bala
- ¿Cuánto cobra un maquinista de tren de Ouigo en 2026? Salario medio y diferencias con Renfe