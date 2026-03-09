La Martinuca celebra el Día de la Tortilla Española con tres recetas inéditas

La tortilla española atraviesa un momento de especial protagonismo. Lo que durante años fue un clásico cotidiano, hoy se reivindica como símbolo cultural y gastronómico. En este contexto, La Martinuca ha contribuido a profesionalizar y poner en valor este icono a través de su modelo de Tortillería de Especialidad.

Impulsando esta categoría, la marca mantiene tres pilares fundamentales: respeto por la tradición, excelencia técnica y especialización monoproducto. La tortilla no es un complemento; es el centro de la experiencia.

Víctor Naranjo, CEO de La Martinuca, explica: "La tortilla española tiene todavía mucho recorrido. Nuestro trabajo consiste en innovar sin perder la esencia, demostrando que lo cotidiano puede convertirse en excelencia cuando se aborda con método y respeto".

Con motivo del Día Internacional de la Tortilla, este 9 de marzo, la marca presenta tres nuevas tortillas que amplían su propuesta culinaria y celebran la diversidad gastronómica del territorio. Tres recetas desarrolladas bajo los mismos estándares técnicos que definen su modelo.

Por su parte, el chef ejecutivo Pelayo Llavona destaca que "cada tortilla se trabaja con precisión en el proceso y en la selección de ingredientes. La consistencia es clave: buscamos que cada cliente reconozca el producto desde el primer bocado".

Cada lanzamiento responde a una forma distinta de disfrutar la tortilla, pensada para momentos y perfiles diversos, pero con un mismo objetivo: elevar la sencillez a través del rigor.

Tortilla de calabacín

Una propuesta fresca y equilibrada, pensada para quienes buscan una opción ligera sin renunciar a la textura jugosa característica de la casa.

Tortilla de chistorra

De perfil más intenso, incorpora el carácter ahumado de la chistorra para ofrecer una versión con identidad marcada y referencias a la tradición del norte.

Tortilla de queso y cebolla confitada

Una combinación cremosa donde el queso aporta profundidad y la cebolla confitada equilibra el conjunto con un matiz ligeramente dulce.

Las nuevas tortillas están disponibles a partir de este 9 de marzo en los locales físicos de La Martinuca en Madnum y Barquillo, así como a través de sus canales habituales de página web y delivery mediante Glovo.

La Martinuca

Desde su creación, La Martinuca ha situado la tortilla española en el centro de su propuesta gastronómica, combinando tradición, técnica y una mirada contemporánea que responde a los gustos actuales sin perder autenticidad.

Más allá del producto, la experiencia se completa con platos caseros que acompañan la tortilla en el centro de la mesa y una cuidada selección de café de especialidad, ampliando el momento de consumo desde el desayuno hasta el tardeo.