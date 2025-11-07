Así es Martín Fiz: ex atleta y nuevo invitado de 'Pasapalabra'

Martín Fiz, considerado uno de los más grandes atletas españoles, vuelve a la televisión como invitado especial en 'Pasapalabra', el popular concurso de Antena 3 que arrasa cada tarde. Un formato en el que conoceremos una cara muy diferente de Martín, demostrando que tiene carisma a raudales además de experiencia deportiva.

Si has vivido en una cueva durante todo este tiempo, te presentamos todos los detalles que debes conocer acerca de la vida y de la carrera de Martín Fiz como atleta profesional, y en qué momento se encuentra en estos momentos.

Quién es Martín Fiz, el atleta que se convierte en el nuevo invitado de 'Pasapalabra'

Martín Fiz es uno de los nombres más destacados del atletismo español. Nacido en Vitoria en 1963, Fiz se convirtió en toda una leyenda del fondo mundial durante los años 90, siendo un referente en maratones y pruebas de larga distancia.

Su trayectoria está marcada por una constancia ejemplar, un espíritu competitivo inquebrantable y una dedicadón absoluta al deporte, alcanzando el momento cumbre de su carrera en 1995, cuando se proclamó campeón del mundo de maratón en Gotemburgo (Suecia), un logro histórico que le situó entre los mejores fondistas de todos los tiempos.

Un año después, en 1996, participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta, donde fue uno de los principales representantes del atletismo español.

A lo largo de su carrera, también se hizo con la medalla de plata en el Campeonato de Europa en 1994 y consiguió numerosos triunfos en pruebas internacionales, consolidando su leyenda en la distancia de los 42 kilómetros.

Además, Fiz es uno de los pocos corredores a nivel mundial que ha completado las seis grandes maratones del planeta (Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York), todas ellas con resultados espectaculares, incluso después de abandonar el deporte profesional.