Martín Barreiro, meteorólogo, alerta del 'retorno del invierno' en los próximos días: "Malas noticias para las cosechas"

España vive un episodio de frío inusual y tardío provocado por la entrada de una masa de aire de origen polar, un fenómeno tradicionalmente asociado a los llamados 'Santos del Hielo'. Aunque las temperaturas mínimas han dejado heladas débiles y nevadas en zonas de montaña del norte peninsular durante las primeras horas de este fin de semana, la previsión oficial de la AEMET confirma un giro radical e inmediato del tiempo con un ascenso térmico progresivo.

El meteorólogo de RTVE Martín Barreiro ha advertido de un "regreso temporal al invierno" en pleno mes de mayo, motivado por la irrupción de una potente masa de aire frío. Este fenómeno provocará un desplome drástico de las temperaturas, lluvias intensas y nevadas en cotas inusualmente bajas, un episodio conocido tradicionalmente como los "Santos de Hielo". Sin embargo, tal como avanzó el experto, se tratará de un zarpazo invernal breve que comenzará a remitir durante el fin de semana.

El regreso del frío

Durante su intervención en 'Directo al Grano' y en su perfil oficial de TikTok, el experto señaló que “vuelve el invierno” durante unos días debido a la entrada de una masa de aire muy fría. Barreiro destacó que esta situación traerá “temperaturas muy bajas en muchas zonas de España”, especialmente en áreas del norte y del interior peninsular.

El meteorólogo explicó que la llegada de aire frío está siendo especialmente intensa y húmeda, lo que favorecerá precipitaciones abundantes y nevadas en zonas de montaña. “Está nevando en el Pirineo” y también se esperan nuevas nevadas en otras cordilleras a lo largo de las próximas horas, según detalló.

Desde este jueves ya se están registrando lluvias persistentes en diferentes puntos del norte peninsular. Además, Barreiro indicó que se han producido “chubascos intensos” en la provincia de Castellón, el noreste y Cataluña, una situación que continuará durante el viernes debido a la permanencia de la inestabilidad atmosférica.

El experto recordó además que existen avisos meteorológicos activos en comunidades como Cantabria, País Vasco, Navarra y Girona por las fuertes lluvias. También adelantó que las precipitaciones seguirán extendiéndose por el norte peninsular y que “serán también en forma de nieve” en determinadas zonas de montaña.

De cara al viernes, Barreiro aseguró que la acumulación de lluvia será “más importante”, ya que las precipitaciones se mantendrán durante gran parte del día. Asimismo, advirtió de nevadas en lugares como León, Palencia y el Vall de Arán, donde “la cota de nieve bajará hasta los 1.200 metros” y podrían aparecer tormentas asociadas al temporal.

Avisos por fenómenos costeros

A este episodio se sumará también el fuerte oleaje en la costa norte y en áreas del Mediterráneo. El meteorólogo señaló que habrá avisos por fenómenos costeros tanto en el norte como en el sur y noreste del país, mientras las temperaturas seguirán descendiendo de forma notable.

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Barreiro también alertó de las consecuencias que este frío podría tener para el campo. Según explicó, las noches entre el viernes y el sábado serán especialmente frías, con valores cercanos a las heladas. Por ello reconoció que son “malas noticias” para las cosechas, aunque destacó como aspecto positivo que “va a durar poquito” y que las temperaturas comenzarán a recuperarse a partir del sábado y durante los primeros días de la próxima semana.