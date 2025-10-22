Martha Stewart (84 años): "Me levanto a las 4 de la mañana, leo el periódico. Luego voy a pilates o al gimnasio"

Martha Stewart es una de las mayores celebridades de la cultura estadounidense. La empresaria, presentadora y escritora fue una de las pioneras en vender su estilo de vida.

Durante décadas, se ha mostrado como un icono del 'lifestyle' norteamericano, marcando tendencia entre el público. A sus 84 años, Stewart se mantiene enérgica y saludable.

Por este motivo, la emprendedora ha compartido la rutina diaria que le permite "estar en forma, fuerte y con lo mente activa". Así lo ha revelado durante su paso por el podcast 'Lipstick on the Rim'.

"Me levanto a las 4 o 4:30, leo el New York Times entero, hago los puzzles y pasatiempos. Luego voy a pilates o al gimnasio, con mi instructor de pilates o con Shawn, mi entrenador personal", explicaba Stewart.

Martha Stewart, empresaria y presentadora. / WESTON WELLS

Además, también ha revelado el batido que prepara después de su entrenamiento: "Después de entrenar, voy a casa y tomo mi zumo verde, todas las verduras son cultivadas por mí: espinacas, perejil, pepinos, jengibre, media naranja con su piel y mucho apio. Es un zumo delicioso".

La alimentación de Martha Stewart se basa en la mayoría de productos que cosecha en su granja de Nueva York. La televisiva cultiva huevos, prepara yogur e incluso produce la leche que añade al café, "de granja de verdad, no esas leches de mentira".

Martha Stewart osa para 'Sports Illustrated' con 81 años, en bañador. / Sports Illustrated

La Fundación ACE (Alzheimer Center Barcelona) recomienda leer como una de las actividades más beneficiosas para la salud mental. Durante la lectura, las conexiones neuronales se fortalecen y se estimula la actividad cerebral del paciente.

La entrenadora de pilates, Aimee Victoria Long, explicó en 'Women's Health' que los ejercicios funcionales "proporcionan una preparación integral para la aptitud física funcional a largo plazo a medida que envejecemos".