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Marta Sánchez (60 años): "Cada día desayuno dos cafés con leche, un zumo, una tostada de centeno con pavo y otra tostada con mantequilla y mermelada "
La cantante revela cómo es la primera comida que hace nada más levantarse
Muchos expertos en nutrición coinciden en el mismo punto: el desayuno es la comida más importante del día por aquello que debe dar energía suficiente como para empezar la jornada que está por venir.
Algo que muchos famosos tienen claro, dado que suelen resaltar el desayuno como la parte imprescindible de su día, tal y como ocurre con la famosa cantante Marta Sánchez.
Esta última hablaba de ello en una reciente entrevista donde aseguraba que sus desayunos son ¨sagrados¨ y siempre los hace de la misma manera, contando con ingredientes que todos tenemos por casa.
En este sentido, no hace falta llevar a cabo experimentos extraños para contar con un buen desayuno, según comentaba la cantante. De hecho, el suyo está compuesto por los siguientes elementos:
- Dos cafés con leche
- Un zumo
- Una tostada de centeno con pavo
- Otra tostada con mantequilla y mermelada
En este sentido, uno de los secretos por los que Marta Sánchez logra mantenerse joven tiene que ver con cuidar de su alimentación, eso sí, sin obsesionarse demasiado con dietas de carácter extremo, según compartía en una entrevista con Cosmopolitan TV.
Esto último es algo que también aconsejan muchos expertos en longevidad, formando parte de un tridente infalible para poder vivir más años: comer bien, hacer ejercicio de forma frecuente y descansar cuando toca.
Hay que recordar, además, que muchas investigaciones han demostrado que seguir estas tres pautas no solo aporta beneficios a nivel físico, sino que también ayuda a lidiar mejor con el estrés del día a día.
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