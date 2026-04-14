Marta Sanahuja alza la voz para desmentir uno de los rumores más fuertes de 'MasterChef': "Es mentira"

La nueva edición de 'MasterChef' tiene un nombre propio: Marta Sanahuja. La creadora de contenido gastronómica cogió el relevo de Samantha Vallejo-Nágera, ya que decidió poner punto final a su relación contractual con el programa de Televisión Española después de 13 años y 38 ediciones.

La cocinera consideró que su etapa en 'MasterChef' había llegado a su fin y decidió dar un paso al lado, dejando un enorme vacío entre la audiencia del formato. En el pódcast 'A solas... con Vicky Martín Berrrocal' destapó el motivo real de su salida: "Bostezaba mucho en el programa. Soy hiperactiva diagnosticada, tengo déficit de atención, altas capacidades… Estaba encorsetada porque estaba de pie, parada, quieta, mirando al frente, con los tacones puestos. Han sido 13 años, yo ya he cumplido. Mi hijo pequeño, Diego, solo me ha visto en 'MasterChef'".

Las primeras entregas de la nueva edición del formato de televisión español han dejado claro que necesitaban un lavado de imagen, algo en lo que Marta ha jugado un papel crucial al recuperar la esencia del programa y volver a enganchar a la audiencia.

El cambio no ha sido fácil, pero el reemplazo está funcionando a la perfección, aunque es innegable que Samantha siempre tendrá un lugar especial en el corazón de los seguidores de 'MasterChef'.

Hace unos días, Marta concedió una entrevista a 'El Confidencial', donde se abrió en canal para desmentir uno de los rumores más fuertes de 'MasterChef. En un momento dado de la entrevista, la jurado se mostró indignada: "Lo que me molesta más de 'MasterChef' es que digan que todo es un guion. Es una mentira, ya que no hay ni un solo guion".

"Evidentemente, tenemos la estructura del programa y si vamos a hablar, pues de la cocina asiática tenemos las palabras medidas para explicar cómo es la cocina asiática, pero no hay ningún guion", quiso dejar claro.

Sobre los concursantes, Marta fue tajante: "Son 100% ellos". Otro de los aspectos de los que más se habla es respecto a sus comentarios a la hora de juzgar un plato: "Nosotros decimos lo que nos da la gana y valoramos el plato diciendo lo que nos da la gana".

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"Cuando escucho a alguien decir 'ah, es que está todo guionizado', me parece una mentira. O sea, ven, ven a un programa y lo verás tú mismo, no hay ningún guion", concluyó.