Marta Riesco se sincera sobre su relación con Benzema: "Me dejé llevar"

Marta Riesco es una de las periodistas más conocidas de la televisión. Comenzó como reportera en 'Jugones' y 'El chiringuito', además ha pasado por otros formatos como 'Punto pelota' o 'El programa de Ana Rosa'.

Hace unos meses habló sobre la relación que tuvo con Karim Benzema. Cuando ella trabajaba en 'El chiringuito' en el año 2013, se empezaron a escuchar rumores de que tenía una relación con el exfutbolista del Real Madrid, y quiso aclarar dudas: "Tuve un acercamiento con él. No fue una relación propiamente dicha, ni mucho menos, pero sí que nos vimos (...) No fue mi novio".

Ahora, en 'No somos nadie', la reportera ha explicado cómo se conocieron: "Sin tener ni idea de deportes, a Pedrerol se le ocurre una cosa muy graciosa, que es esperar a los futbolistas en una rotonda e intentar que hablasen, y ahí lo conocí".

Marta Riesco recuerda aquellos momentos con Benzema como algo pasajero y sin demasiada importancia: "Tuve unos momentillos con él y me dejé llevar. A mí al principio no me gustaba porque me gustaba otro chico que me rompió el corazón y pasó de mí. Benzema fue la tirita, el entretenimiento y la diversión".

La periodista ha confesado que nunca pensó que aquello fuera a tener futuro: "Yo sabía que eso no iba a ir a ninguna parte. Fui a cenar un par de veces con él, cuando ganó la Champions me vino a recoger un día a casa... Era una anécdota graciosa. Yo era una chica inexperta en ese momento de absolutamente todo y creo que eso fue lo que le hizo gracia a él".

La historia se complicó cuando los encuentros se hicieron públicos: "Me llamó Javier Negre y me dijo 'mañana eres portada de El Mundo'. Lo negué, pero no valió para nada. Me dijeron que gente del vestuario y de mi entorno se habían ido de la lengua y me contó un par de citas reales que tuvimos. Solamente lo sabían tres amigas mías, y una de ellas fue la que se fue de la lengua porque era becaria del medio".

A pesar del revuelo, ella lo recuerda con humor y sin rencor. "Me eché las risas, me lo pasé bien, subí en su coche, me divertí y nunca pensé en nada más. Luego vi que se había acostado con otra chica y ya no quedé más con él. En alguna ocasión nos hemos vuelto a encontrar y hay buen rollo".