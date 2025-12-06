Marta Moreno, de AstraZeneca España en el Foro Deporte y Salud: "El deporte es clave y crítico al mismo tiempo"

"En AstraZeneca no solamente tenemos el objetivo de vender el medicamento, sino también de mejorar el estilo de vida de la paciente y de la sociedad", comentó Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, en el 'Foro Deporte y Salud'.

Sobre el proyecto 'Diagnóstico Fútbol Club, comentó que "nace de la necesidad que tenemos de impulsar la innovación; llevamos varios años insistiendo en la importancia del diagnóstico precoz".

Destacó como principal razón que, en muchas ocasiones, las enfermedades crónicas aparecen sin que la persona lo sepa, y cuando finalmente se detectan, el tratamiento ya solo puede ser médico, sin posibilidad de apoyarse en otras vías como el deporte o la nutrición.

El nombre 'Diagnóstico Fútbol Club' surgió al observar que el fútbol continúa moviendo masas y que podía ser una buena idea para concienciar a todas las generaciones desde la infancia. "En los colegios hay que hablar de salud y prevención", indicó en la charla de 'Adelántate a la jugada más importante de tu vida', quien también estaba Sergio Sánchez, exjugador del Espanyol, y Josep Brugada, cardiólogo.

El objetivo de la campaña era claro: "Dar visibilidad a la prevención y a las mejoras que puede aportar". Además, dejó claro que "está dando muy buen resultado", lo que "ayuda a concienciar a toda la sociedad".

Desde su experiencia, comentó que "empecé a hacer deporte, como nadadora, porque me gustaba y era sano, pero sin realizar ningún estudio sobre si realmente era lo más adecuado para mí". Sin embargo, señaló que esto ha cambiado: "Ahora soy más consciente de qué tipo de deportes es mejor practicar".

Marta Moreno, Josep Brugada, Sergio Sánchez y Denís Iglesias, en el 'Foro Deporte y Salud' / Alba Pacheco

No tiene dudas de que "el deporte es clave y crítico al mismo tiempo", ya que cada cuerpo está preparado para determinadas circunstancias. Explicó que está de moda apuntarse a retos como una maratón sin haber corrido antes más de cinco kilómetros, lo que supone llevar el cuerpo al límite.

Por último, la especialista declaró que "invito a estudiar qué deporte es adecuado para cada persona, pero también para cada edad", ya que no es lo mismo tener 18 años que 40.