Marta Molina, experta traumatóloga, advierte sobre las zapatillas de running: ¨Hay que cambiarlas cuando...¨

Uno de los aspectos más importantes a la hora de practicar cualquier actividad deportiva tiene que ver con llevar a cabo una preparación básica con tal de no sufrir incidencias a raíz de la misma.

Y, precisamente, la experta traumatóloga Marta Molina ha querido lanzar una advertencia sobre uno de los errores más comunes que se cometen al hacer running.

Un fallo que se puede evitar con un simple gesto y que, según comentaba la doctora, tiene que ver con cambiar nuestras zapatillas de running cuando hagamos cierto número de kilómetros con ellas.

¨Cada uno tiene una biomecánica diferente, pero es esencial revisar el calzado y sustituitlo a los 700 kilómetros¨, comentaba la doctora señalando lo importante que es llevar un buen equipo a la hora de salir a correr.

No obstante, Marta Molina no solo se centraba en esto último, sino en lo crucial que es entrenar de manera progresiva para poder evitar futuribles lesiones asociadas al running.

En este sentido, la experta no recomienda cambiar de forma brusca la distancia que salimos a correr, dado que esto podría tener un impacto negativo en nuestra pisada.

Además, la doctora aconseja complementar el running con otros ejercicios encaminados a fortalecer los gluteos y el core del cuerpo con el objetivo de obtener un mayor grado de estabilidad al correr.

De esta manera, la traumatóloga remataba su mensaje a los runners novatos aconsejándoles que tengan una buena predisposición mental antes de correr, dado que esta última es esencial a la hora de mantener una rutina de ejercicio que se prolongue en el tiempo a largo plazo.