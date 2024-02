Marta López confiesa haber sido maltratada y psicológicamente: "De pegarme palizas"

En la última gala de 'Gran Hermano Dúo', Marta López confesaba un duro testimonio que congeló a todos los espectadores. La televisiva reflexionaba sobre su vida en una parte de la casa de Guadalix de la Sierra, advirtiendo de que iba a desvelar experiencias complicadas que nunca había contado en pantalla.

"Cuando tenía nueve años, tuve un problema con un vecino. Vamos a decir que no se portó bien conmigo. Me voy a ahorrar muchas cosas por no herir la sensibilidad de nadie", confesaba la colaboradora. Ante la sorpresa de los tertulianos, López confesaba haber sido maltratada por su primera pareja.

"Con mi primer novio nos fuimos a Tenerife. Eran maltratos continuos, de pegarme palizas. Hasta que un día, la seguridad del hotel me encontró debajo de un baño con la cara sangrada. Yo pensé que me quería mucho y por eso hacía esas cosas. Me fui de Tenerife huyendo de él", explicaba entre emociones.

Además, la participante también revelaba que había sido maltratada psicológicamente por otra pareja, en otro momento diferente de su vida: "Durante otra etapa, experimenté el maltrato psicológico. Un machaque que no sabéis hasta qué nivel. Me da tanta rabia de no haberme dado cuenta de eso antes y no haberle puesto nombre. Si me pasa ahora, eso no se queda aquí".